Bruselas alerta de una posible crisis energética “sin precedentes”

La Comisión Europea alertó este martes de que el mundo afronta una posible “crisis energética más grave de la historia” y señaló que la UE se prepara ante escenarios de escasez, especialmente de queroseno, aunque por ahora no se registran problemas de suministro. El comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, explicó en Bruselas que, pese a que el flujo energético no se ha visto afectado de momento por el bloqueo del estrecho de Ormuz, la situación podría deteriorarse y la Unión ya trabaja en medidas preventivas. Subrayó que este contexto está poniendo a prueba la resiliencia de las economías, las sociedades y las alianzas internacionales.

Jorgensen advirtió de que la normalización no es previsible a corto plazo y que, incluso en el mejor de los escenarios, la situación seguirá siendo “bastante seria”. En este sentido, insistió en que la dependencia de los combustibles fósiles continúa siendo uno de los principales riesgos estratégicos del bloque europeo. Recordó que desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo los Estados miembro han tenido que destinar más de 30.000 millones de euros adicionales a importaciones energéticas sin que ello se haya traducido en un mayor suministro. El comisario recalcó que la dependencia energética no es únicamente un problema económico, sino también una vulnerabilidad estratégica que condiciona la seguridad de la Unión. Por ello, defendió la necesidad de gestionar riesgos a corto plazo, garantizar el abastecimiento y proteger a la ciudadanía frente a la volatilidad de los mercados energéticos internacionales. De cara al medio y largo plazo, apostó por acelerar las inversiones en interconexiones, diversificar las fuentes de energía y profundizar en la integración del mercado energético europeo. Asimismo, señaló que acelerar la transición energética es la única vía sostenible.