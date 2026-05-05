EEUU no da por rota la tregua con Irán pese a los ataques sobre Emiratos

A pesar de que Irán encadena su segunda jornada consecutiva de ataques sobre Emiratos Árabes Unidos, en Estados Unidos no quieren dar por concluido el alto el fuego decretado por Trump, aunque, eso sí, han reclamado a las autoridades de la república islámica que operen "con prudencia" para evitar que se reproduzcan las tensiones antes de que concluyan las negociaciones.

Ha sido el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien ha lanzado esta advertencia, al tiempo que ha recalcado que la tregua "no ha acabado". "Será el presidente quien tome la decisión sobre si algo escala hasta el punto de convertirse en una violación del alto el fuego", ha agregado, horas después de que el inquilino de la Casa Blanca minimizase los ataques contra un petrolero y una refinería emiratíes.

Al tiempo, ha asegurado que Washington tampoco busca una confrontación con Teherán en lo relativo al Proyecto Libertad, la iniciativa "humanitaria" anunciada por Trump para liberar a los buques que llevan semanas atrapados en el golfo Pérsico, sin poder salir a causa del cierre del estrecho de Ormuz. "Las fuerzas estadounidenses no necesitarán entrar en aguas o espacio aéreo iraníes", ha alegado, si bien ha dejado claro que responderán de forma "contundente y devastadora" si Irán decide atacar.

En todo caso, tras asegurar que varios buques pasaron por el estrecho de Ormuz en las últimas horas "sin contratiempos", Hegseth ha sostenido que "la ruta está despejada". "Ya no controlan el estrecho", ha concluido, pocas horas después de que Irán anticipase cambios en el sistema de paso tras detectar la urgencia de Washington en liberar a los buques varados. "Sabemos muy bien que la continuidad del statu quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado", ha amenazado el presidente del parlamento iraní.