Bruselas congela un año las leyes que vetan las redes sociales a menores

La Comisión Europea ha informado este jueves de que ha impuesto una moratoria de doce meses a las legislaciones nacionales que le han sido notificadas después de que pusiera sobre la mesa en septiembre la propuesta para una Ley europea que vete las redes a los menores de 13 años y permita sólo un acceso con restricciones hasta los 15; con el objetivo de priorizar la negociación de la norma europea y evitar futuros solapamientos o fragmentar la protección de los menores en los 27.

"Nuestra propuesta armoniza las reglas para asegurar que todos los niños en la UE reciben niveles de protección iguales, porque los problemas europeos requieren una respuesta europea unida", ha defendido en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz comunitario en materia digital, Thomas Regnier.

Por ello, ha añadido, el Ejecutivo comunitario ha decidido "posponer durante doce meses todo proyecto de ley nacional que se solape con las futuras reglas armonizadas"; una medida que busca "evitar la fragmentación de nuestro Mercado Interior".

Regnier --que no ha querido enumerar las legislaciones nacionales que se verán afectadas, pero sí ha puesto el ejemplo de la norma remitida por el Gobierno austríaco-- ha pedido "centrarse ahora en las negociaciones" de la nueva "Ley Europea del Niño" ("EU Kids Act", en inglés) y garantizar una aplicación "efectiva" de la legislación comunitaria.

Francia, Italia, Eslovenia o Grecia son otros países con legislación en marcha antes de que el marco europeo fuera formalmente presentado por la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. Con todo, la ley europea debe ser aún negociada entre el Consejo (gobiernos) y Eurocámara para adoptar su forma definitiva.

El portavoz ha rechazado nombrar los países que se verán afectados por la moratoria, pero ha insistido en la importancia de no avanzar en normas que puedan solaparse con la que está en desarrollo a nivel europeo, porque "fragmentarán" el mercado común y hará a las plataformas "prácticamente imposible" cumplir con distintas normas que establecen distintos niveles de protección a distintas edades en distintos países de la Unión.

La propuesta de Bruselas aboga por diseñar un nuevo marco común garantice un "nivel de protección adaptado" a cada franja de edad y garantizar en todo caso que no haya "ningún acceso a redes sociales antes de los 13 años" y que se abra la puerta a un acceso restringido a partir de esa edad y hasta los 15, cuando ya podrán acceder sin las limitaciones de esta norma.

Ese acceso limitado será a partir de "mini cuentas, instaladas y vigiladas por los padres", con restricciones en los ajustes de las plataformas que garanticen un uso limitado, por ejemplo.