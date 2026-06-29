Las continuas réplicas dilatan los trabajos de los rescatistas en Venezuela tras los terremotos

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó en su parte diario, coincidiendo con el cierre de esta edición, de que la cifra de fallecidos por los terremotos del miércoles asciende ya a 1.450 personas. “Mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia”, afirmó. También indicó que 527 personas fueron trasladadas desde el Estado de La Guaira, el más afectado, a hospitales públicos y privados de Caracas.

En un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez comunicó además que hay 3.150 heridos -pese a que el sábado habló de 3.238, sin que haya explicado esta disminución- y 12.721 familias están damnificadas. Rodríguez añadió que son 774 los edificios afectados o colapsados, 189 los que presentan daños totales y 585 parciales. Además, hay 38 hospitales afectados.

El número de rescatistas internacionales se elevó a 2.624, con 137 perros, 49 vehículos de apoyo y 84,8 toneladas de equipamiento, medicamentos y material quirúrgico, contabilizó el presidente del Parlamento venezolano.

La maquinaria pesada trabaja sin descanso para retirar toneladas de escombros, aunque las continuas réplicas del terremoto obligan a extremar las medidas de seguridad y dificultan el acceso a algunas de las áreas más devastadas. La comunidad internacional mantiene activo el envío de ayuda humanitaria para atender las necesidades más urgentes de la población. Organizaciones internacionales y ONG distribuyen agua potable, alimentos, medicamentos, mantas y material de primera necesidad, mientras se instalan hospitales de campaña y centros de acogida para asistir a las miles de personas que lo perdieron todo. Las autoridades venezolanas declararon el estado de emergencia en las zonas más afectadas y pidieron a la población que limite los desplazamientos para facilitar las labores de rescate y el reparto de ayuda.

Recuperación de servicios

Entre las últimas novedades destaca la recuperación gradual de algunos servicios esenciales. Las autoridades anunciaron la reanudación de la actividad del Metro en Caracas, Valencia y Maracaibo, una medida que pretende facilitar la movilidad de los equipos de emergencia y de la población en las zonas menos afectadas. Al mismo tiempo, continúan los trabajos para restablecer el suministro eléctrico, las telecomunicaciones y el abastecimiento de agua potable en las áreas más castigadas.

La Unión Europea (UE) movilizó 5 millones de euros en ayuda de emergencia y activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil. Además, el sistema europeo de satélites Copernicus está siendo utilizado para evaluar daños y planificar la respuesta.