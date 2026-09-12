Corea del Norte lanza varios misiles hacia el mar de Japón

La fotografía, difundida por la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA el 27 de mayo de 2026, muestra una prueba de un sistema de lanzamiento de misiles multipropósito ligero de reciente desarrollo.

Corea del Norte ha lanzado varios misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón —también conocido como el mar del Este— según ha indicado el Ejército surcoreano y apenas un día después de que Corea del Sur, Estados Unidos y Japón concluyeran uno de sus ejercicios militares trilaterales.

El Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur ha detectado el lanzamiento de un proyectil "no identificado" señalando directamente a Pyongyang, de acuerdo a las informaciones de la agencia surcoreana de noticias Yonhap, que apunta que los misiles habrían recorrido unos 250 kilómetros antes de caer al mar.

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La agencia se ha hecho eco del anuncio a las 05.46 horas del sábado (hora de Seúl, las 23.00 del viernes en la España peninsular y Baleares), sin que las autoridades japonesas, por su parte, se hayan pronunciado hasta el momento.

Más tarde, el propio JCS ha revelado que las autoridades de inteligencia surcoreanas y estadounidenses han hecho seguimiento de la situación y compartido detalles sobre los movimientos de Pyongyang, compartiendo asimismo información relevante con Japón.

"Nuestras fuerzas armadas están vigilando de cerca los diversos movimientos de Corea del Norte bajo una firme postura de defensa conjunta entre Corea del Sur y Estados Unidos, y mantienen la capacidad y la preparación para responder contundentemente a cualquier provocación", ha añadido la institución castrense.

Así las cosas, el Ejército surcoreano ha incrementado sus labores de vigilancia a fin de detectar cualquier eventual nuevo lanzamiento y ha asegurado que se mantendrá en estado de alerta máxima y que compartirá con sus aliados estadounidense y japoneses toda información relevante.

EE. UU. asegura que no hay "amenaza inmediata"

Por su parte, el Mando del Pacífico del Ejército de Estados Unidos ha informado en redes sociales de los recientes lanzamientos efectuados por Corea del Norte y ha asegurado que, de acuerdo con las primeras evaluaciones llevadas a cabo, estas acciones no suponen por el momento un riesgo inmediato para sus efectivos, su territorio ni el de sus aliados en la región.

"Estamos al tanto de los recientes lanzamientos de misiles y estamos consultando estrechamente con nuestros aliados y socios", ha indicado el Mando del Pacífico en una actualización difundida tras los lanzamientos.

Asimismo, el mando estadounidense ha señalado que permanece en contacto con los países aliados y socios regionales para analizar la situación y determinar el alcance de los lanzamientos.

Washington ha reiterado además su compromiso con la seguridad regional y con la protección de sus intereses y de los de sus socios frente a posibles amenazas procedentes de Corea del Norte.

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"Estados Unidos sigue comprometido con la defensa del territorio nacional de EE. UU. y de nuestros aliados en la región", ha recalcado la unidad del Ejército estadounidense.

El lanzamiento se produce después de que a mediados del pasado agosto, Corea del Norte hiciera lo mismo con una salva de misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, tras las maniobras militares conjuntas de Seúl y Washington y pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio orden de reducir dichos ejercicios en un gesto hacia el dirigente norcoreano, Kim Jong Un.