Cuba, entre los estertores del colapso y la agenda Trump

Cuba es un país donde al parecer, el temido Apocalipsis bíblico ya ha sucedido. Todo relato allí ya es posterior a una destrucción que viene gestándose desde hace décadas, pero que en los últimos cinco años ha llegado a su nivel más barbárico y flagrante. Con apagones de veinte horas, auténticas barricadas de basura obstruyendo las calles, y en medio de una escasez sin precedentes, es un Estado tambaleante sobre un crudo cimiento de escombros.

Los turistas que antes iban por ese exotismo feliz propio de los naturales, por ese museo automovilístico al aire libre, han decidido quedarse en sus casas o simplemente cambiar de destino. Temen ahora lo mismo que temen todos: la picadura fatal de un mosquito, la violencia que ya se ha adueñado de la isla, la tristeza de un país que ya semeja una versión caribeña de "El triunfo de la muerte” de van Bruegel. Complementan este cuadro una hiperinflación estructural sin precedentes, la incapacidad del Estado para fijar precios, la dolarización descontrolada de 440 pesos por cada dólar, y un coma agrícola que ha agravado la hambruna y la desnutrición general de la población.

Un giro dramático

La captura de Nicolás Maduro por tropas de élite de Estados Unidos el 3 de enero, con la precisión con que un cirujano extrae una larva madre de lo profundo de un órgano, ha desatado el terror en la cúpula gobernante, y una esperanza que se rumorea en clave en la intimidad de los hogares.

Nunca antes la astrología política había mostrado una alineación de circunstancias tan clara: el fin del chavismo significa el cese de ese plasma en forma de petróleo que mantenía viva la momia de la Revolución. Y significa también el destape de viejas mentiras que tan solo evidencian la narrativa de la manipulación y el engaño sostenida durante 67 años.

L. M, ex profesor de Marxismo, jubilado, que vive en el Oriente del país, realiza un autorretrato verbal que podría ser el de centenares de miles: “Cuando yo abrí los ojos ya era demasiado tarde, me habían quitado la juventud de año en año, de promesa en promesa, de mentira en mentira, y ahora aquí estoy, viejo y con mil enfermedades encima, sin medicinas de ningún tipo deseando a veces por la noche cerrar los ojos y no volver a abrirlos por la mañana. Lo que nunca pensé fue que ese imperialismo que tanto repudiamos, sea ahora el único capaz de salvarnos de esta catástrofe en que nos ha sumido el castro-canelismo. No me gusta Donald Trump, pero al menos bajo su tutela no nos moriremos de hambre”.

Acorralamiento continental

En previsión del desenlace del 3 de enero en Venezuela, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum intentó actuar como un proveedor paliativo, enviando crudo a Cuba por “razones humanitarias” a finales de 2025. Sin embargo, la “Doctrina Don-roe” coloca a México en una posición extremadamente precaria. La administración Trump ha advertido explícitamente a México, vinculando la estabilidad comercial, la revisión del T-MEC y la cooperación antinarcóticos con el cumplimiento de los objetivos de seguridad de EE. UU.

Trump ha señalado que México “pagará un alto precio” si continúa oxigenando al régimen de La Habana, sugiriendo que el envío de petróleo a Cuba podría desencadenar aranceles punitivos o incluso acciones más agresivas. Es altamente probable que la presión diplomática y económica de Washington obligue a México a reducir o detener estos envíos, aislando aún más a Cuba. Colombia, bajo la presidencia de Gustavo Petro, también ha sido amenazada, con Trump insinuando acciones militares, lo que neutraliza cualquier intento de apoyo a Cuba.

Posibles escenarios

Es imposible predecir el futuro, pero el corte radical del suministro petrolero a Cuba, desencadenará en menos de un mes el colapso total de la red eléctrica, lo que implica la consumación absoluta del caos: el escaso transporte que existe desaparecería por completo, la imposibilidad de conservar alimentos agravaría a una escala superlativa la hambruna que ya asola el país.

Las clases dirigentes, se verían en la misma situación que agobia al resto de la población; y he aquí que esto último generaría una serie de resquebrajaduras internas en el aparato político equivalentes a una hemorragia en un cuerpo embestido por una fuerza indetenible. Con esto se prevé que surgirán manifestaciones y levantamientos populares muy superiores al 11-J de 2021.

La administración Trump, con Marco Rubio como figura de influencia decisiva, ha manifestado que “Cuba caerá sola”, consciente del golpe mortal que le ha asestado con el quiebre definitivo del eje La Habana-Caracas. Se hace casi imposible resistir en tales circunstancias. La isla no tiene petróleo ni minerales raros, pero su posición geográfica podría ser estratégica en la cruzada estadounidense por consolidar de una vez su hegemonía en el hemisferio.