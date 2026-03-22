Cuba sufre segundo apagón total en menos de una semana

Calles de La Habana completamente a oscuras durante un apagón nacional en Cuba, mientras la población enfrenta la crisis energética que afecta a toda la isla.

La isla de Cuba vivió este sábado su segundo apagón nacional en menos de siete días, el séptimo en el último año y medio, dejando al país sin electricidad y generando preocupación en plena crisis energética. El Ministerio de Energía y Minas informó a través de sus redes sociales que se había producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y que ya se estaban activando los protocolos para el restablecimiento gradual del suministro.

El origen del apagón se situó en la Unidad 6 de la termoeléctrica de Nuevitas, cuyo fallo provocó un efecto en cascada sobre el resto de las máquinas en línea. La recuperación del SEN es un proceso lento que puede tardar días, comenzando por la generación de energía mediante fuentes de arranque sencillo como solar, hidroeléctrica y motores de generación antes de restablecer paulatinamente la electricidad en todo el país.

Cuba enfrenta una crisis energética crónica desde mediados de 2024, agravada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos, que limita la disponibilidad de diésel y fueloil para los motores de generación. Los cortes prolongados afectan especialmente a La Habana, con hasta 15 horas diarias sin electricidad, y a otras regiones donde se han registrado apagones de hasta dos días consecutivos.

El gobierno cubano ha denunciado que las sanciones estadounidenses provocan una “asfixia energética” y que serían necesarios entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico. A pesar de las dificultades, el Ejecutivo asegura que se están priorizando centros vitales como hospitales y acueductos mientras se implementa la recuperación gradual.

Este nuevo apagón coincide con concentraciones de políticos y activistas de América Latina y Europa en La Habana en solidaridad con Cuba y en protesta contra el bloqueo energético estadounidense. El presidente Miguel Díaz-Canel reafirmó que las autoridades trabajan para buscar soluciones y que Cuba sigue abierta a un diálogo serio y respetuoso con Estados Unidos.