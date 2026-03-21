Cuba entrega un fusil a Silvio Rodríguez tras anunciar su disposición a tomar las armas si EEUU agrede la isla

La entrega del fusil a Silvio Rodríguez por las Fuerzas Armadas Revolucionarias durante un acto oficial en La Habana.

El Gobierno de Cuba ha entregado un fusil de asalto AKM al cantautor Silvio Rodríguez, en un gesto simbólico que ha generado gran repercusión política y mediática, en medio de la creciente tensión con Estados Unidos.

La entrega fue realizada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias durante un acto oficial en La Habana, en presencia del presidente Miguel Díaz-Canel y altos mandos militares. Según las autoridades, se trata de un reconocimiento a la “disposición revolucionaria” del artista para defender la isla ante una posible agresión externa.

El propio Rodríguez había declarado días antes, a través de su blog personal, que no dudaría en tomar las armas si Estados Unidos intentaba intervenir en Cuba. “Exijo mi AKM, si se lanzan”, escribió, subrayando que hablaba “en serio” y no de forma metafórica.

Estas palabras se producen en el contexto de una escalada verbal tras comentarios del presidente estadounidense Donald Trump, quien sugirió la posibilidad de una intervención o “toma” de la isla.

El fusil entregado —incluyendo una versión funcional y otra ceremonial— tiene un carácter principalmente simbólico y se enmarca en la doctrina cubana de la “guerra de todo el pueblo”, que promueve la participación de la ciudadanía en la defensa nacional.

No obstante, el gesto también ha sido interpretado como un mensaje político de resistencia frente a Washington, en un momento en el que la isla atraviesa una profunda crisis económica y energética agravada por las sanciones estadounidenses.

La situación forma parte de una escalada más amplia de tensiones entre ambos países en 2026, con presiones económicas, declaraciones agresivas y temores a un conflicto mayor, lo que ha reactivado discursos de defensa armada dentro del discurso oficial cubano.