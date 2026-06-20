La cúpula iraní viaja a Suiza para el encuentro con EEUU

El principal negociador iraní y presidente del Parlamento del país, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, partieron ayer con destino a Bürgenstock, Suiza, para mantener con la delegación estadounidense el primer contacto de nivel tras la firma esta semana del preacuerdo para poner fin a la guerra.

Qalibaf y Araqchi “forman parte de la delegación de nuestro país” desplazada a Suiza, informó la televisión pública iraní IRIB, lo que confirma una representación de alto nivel por parte iraní en una información hecha pública poco después del anuncio del cierre del estrecho de Ormuz por Teherán ante el “incumplimiento” del primer punto del memorándum de entendimiento suscrito por ambos países.

Además estarán el viceministro de Asuntos Exteriores de la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Baqeri; el gobernador del Banco Central iraní, Abdolnaser Hemati; el viceministro de Petróleo y presidente de la Compañía Nacional Iraní de Petróleo, Kazem Qaribabadi, y el viceministro de Asuntos Exteriores y portavoz, Esmail Baqaei.

Baqaei explicó que el equipo negociador, denominado “Minab 168” en memoria de los 168 fallecidos en un bombardeo sobre una escuela de Minab, tiene como objetivo “dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de la otra parte”.

“Dada nuestra experiencia con los incumplimientos de los compromisos por la otra parte debemos exigir seriamente que cumplan con sus compromisos”, apuntó el viceministro de Asuntos Exteriores.

Crisis del preacuerdo

En medio de la primera gran crisis del preacuerdo tras el anuncio iraní de ayer sobre el cierre del estrecho de Ormuz, Estados Unidos envió de momento a Suiza al enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y al yerno de Trump, Jared Kushner.

Queda por ver si termina de confirmarse la información de fuentes próximas a la cadena CNN que daban por hecho la llegada a las reuniones del que será jefe de la delegación norteamericana, el vicepresidente JD Vance.

El Ministerio de Exteriores de Pakistán, en un comunicado publicado después del anuncio iraní del cierre de Ormuz, confirmó que a partir de hoy comenzarán conversaciones a nivel técnico en la ciudad suiza de Bürgenstock, a orillas del lago Lucerna, con “representantes de Estados Unidos, Irán y la mediación de Pakistán y Catar”.

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