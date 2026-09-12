El descarrilamiento de un tren deja al menos 44 heridos al noroeste de Francia
SENA MARÍTIMO
El tren enlazaba las ciudades de Rouen y Caen cuando sufrió el accidente a la altura de Cléon; más de 100 efectivos de emergencia trabajan en la asistencia y evacuación del pasaje.
Al menos 44 personas han resultado heridas este viernes, estando una de ellas en estado grave, tras el descarrilamiento parcial de un tren regional en el departamento de Sena Marítimo, en el noroeste de Francia, según han informado medios locales.
Previamente, el ministro de Transportes francés, Phillipe Tabarot, había informado a través de sus redes sociales del descarrilamiento del tren, que transportaba 180 pasajeros entre las localidades de Tourville y Saint-Aubin-lès-Elbeuf, situando en una veintena a los heridos. Por su parte, medios como Le Figaro, citando a autoridades locales, han elevado a 44 el número total de heridos, estando una joven de 18 años en estado grave.
"Un tren regional transportando 180 pasajeros y asegurando la conexión entre Rouen y Caen ha descarrilado entre Tourville y Elbeuf-Saint-Aubin, a la altura del municipio de Cléon, en Seine-Maritime. A esta hora, el balance provisional informa de aproximadamente veinte heridos. 140 bomberos están desplegados en el lugar para brindar asistencia a los heridos y a los viajeros", ha comunicado el ministro en una publicación en sus redes sociales.
El descarrilamiento ha sucedido alrededor de las 19.45 horas y, según han informado las autoridades locales, se han movilizado "numerosos recursos de emergencia, incluyendo 130 bomberos, un equipo médico y 80 vehículos".
"En este momento, las 142 personas restantes se consideran solo afectadas", ha asegurado la fiscal adjunta de la región, Marie Valérie Albert.
Asimismo, las autoridades locales han pedido a la población "que evite la zona afectada" y han especificado que "la investigación será larga".
"La operación de rescate entra ahora en su segunda fase con la evacuación de las personas que no requieren atención médica inmediata", ha añadido el prefecto de la zona, Jean Benoit Albertini.
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