Detenido bajo arresto domiciliario el expresidente paraguayo Santiago Peña tras ser destituido

El recientemente destituido presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha sido detenido este viernes por la Policía y puesto en arresto domiciliario tras la orden de detención emitida por la Fiscalía en su contra, en medio del juicio político abierto por el escándalo financiero en torno a Ueno Bank.

Según ha confirmado el fiscal Cristian Benítez ante los medios de comunicación congregados en la Cámara de Diputados, Peña deberá permanecer detenido en su residencia hasta ser puesto a disposición de la Fiscalía y la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

"Tenemos la orden de detención (...) y posteriormente se van a analizar las evidencias que se tienen y después el juez penal de garantías va a determinar donde esta persona va a estar sometido a lo largo del proceso", ha avanzado el fiscal, quien ha asegurado que se trata de un "caso difícil".

A la orden de arresto del expresidente se suma la detención del exministro de Economía y "número dos" de Peña, Carlos Carvallo, después de que la Policía haya confirmado al diario paraguayo "ABC" que una comitiva se encuentra buscándolo.

De esta manera, Peña ha perdido su condición de aforado en calidad de senador vitalicio, después de que el Senado aprobase su destitución este viernes con una aplastante mayoría de 44 votos de un total de 45, debido a la ausencia de un parlamentario.

La Cámara Alta retomó el juicio político contra el exmandatario, que había solicitado un aplazamiento de 72 horas del mismo, después de que un grupo de legisladores de su Partido Colorado boicotease este jueves la sesión abandonando el pleno.

Tras conocer el resultado de la votación, miles de manifestantes, ahorradores afectados, jubilados y estudiantes que llevaban horas en una vigilia ininterrumpida frente al Congreso, han roto a celebrar la destitución de Peña.

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El proceso vino motivado por la caída de Ueno Bank, una entidad financiera vinculada a antiguos socios comerciales del mandatario que colapsó y fue intervenida por el Banco Central tras situarse su solvencia por debajo de mínimos e imposibilitar la protección de los depósitos de millones de sus clientes.