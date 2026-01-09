Detienen a uno de los dueños del bar incendiado en Suiza por riesgo de fuga

Incendio en el bar Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, Valais (Suiza)

La Fiscalía suiza ha ordenado este viernes la detención preventiva de uno de los dueños del bar del resort de Crans-Montana en el que murieron 40 personas a causa de un incendio durante una fiesta de Año Nuevo, alegando que existe riesgo de fuga.

Las autoridades suizas confirmaron que el establecimiento en el que murieron 40 personas en el incendio sucedido durante una fiesta no había sido sometido a inspecciones de seguridad desde hace cinco años.

El alcalde de Crans-Montana, Nicolas Féraud, habló de "fallas en los controles periódicos" en el lugar, Le Constellation, entre 2020 y 2025, según recogieron medios suizos.