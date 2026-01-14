Dinamarca reforzará su presencia militar en Groenlandia

Dinamarca ha anunciado que reforzará su presencia militar en Groenlandia en el marco de las tensiones con Estados Unidos a cuenta de sus pretensiones de anexionarse la isla ártica, y apenas unas horas antes de la reunión en la Casa Blanca.

"Las tensiones geopolíticas se han extendido en el Ártico. Por tanto, el gobierno de Groenlandia y el ministerio de Defensa de Dinamarca han decidido continuar con la intensificación de las actividades del ejército danés en Groenlandia en estrecha cooperación con los aliados de la OTAN", según un comunicado conjunto en el que consta que, "a partir de hoy", se "ampliará la presencia militar en Groenlandia y sus alrededores".

El objetivo de este refuerzo es "entrenar la capacidad de operar en las condiciones únicas del Ártico" y "fortalecer la presencia" de la Alianza Atlántica en la zona "en beneficio de la seguridad europea y transatlántica". Así pues, "aeronaves, buques y soldados, incluidos los de los aliados de la OTAN" se desplegarán por la isla para realizar actividades relacionadas con la protección de infraestructuras críticas, la asistencia a las autoridades locales, la recepción de tropas aliadas, el despliegue de aviones de combate y las operaciones navales.

Por su parte, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha informado de que la llegada Groenlandia de militares suecos en el marco de un despliegue de "varios países aliados" que tiene lugar "a petición de Dinamarca". "Juntos prepararán los próximos pasos en el marco del ejercicio danés denominado Operación Resistencia Ártica", ha asegurado.

A mediados de 2025, Dinamarca ya reforzó su presencia y ejercicios en Groenlandia con "diversas iniciativas y capacidades" militares, tanto marítimas como terrestres y aéreas, que incluían contribuciones de aliados como Alemania, Francia, Suecia y Noruega.