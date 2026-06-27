Directo | Cuarta jornada tras el terremoto en Venezuela: equipos de rescate luchan contra el reloj entre los escombros
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La búsqueda de sobrevivientes se intensifica en Caracas y La Guaira tras el devastador terremoto en Venezuela, que ya deja al menos 920 muertos y 3.360 heridos.
Las labores de salvamento entran en su cuarta jornada consecutiva y crucial para Venezuela. Según el último balance oficial de las autoridades, el devastador doble terremoto en Venezuela ya deja al menos 920 muertos y más de 3.360 heridos. Los equipos de emergencia, apoyados por maquinaria pesada y brigadas internacionales, concentran todos sus esfuerzos en la remoción de escombros en las regiones más golpeadas, con especial foco en los edificios colapsados de Caracas y el estado La Guaira.
A contrarreloj, la prioridad absoluta de los rescatistas sigue siendo la localización y extracción de sobrevivientes que aún permanecen atrapados en las estructuras caídas. Los cuerpos de seguridad, bomberos y voluntarios trabajan en un operativo de máxima complejidad, mientras miles de ciudadanos se resguardan en espacios abiertos ante el temor latente de nuevas réplicas.
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