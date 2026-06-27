Al menos cinco españoles muertos y 119 desaparecidos tras los seísmos en Venezuela

El Ministerio de Asuntos Exteriores informó ayer de que la cifra de españoles desaparecidos tras el doble seísmo de más de 7 de magnitud en la escala Richter del 24 de junio se eleva ya a 119 y los fallecidos ascienden a cinco. Asimismo, fuentes de Exteriores notificaron que hay catorce españoles atrapados bajo los escombros a los que quedaron reducidos numerosos edificios tras los terremotos, que “constituyen la prioridad absoluta de los equipos de rescate desplazados a Venezuela en un avión del Ejército”, que llegaron ayer a Valencia, a unos 170 kilómetros de Caracas.

Una vez más, desde el departamento que encabeza José Manuel Albares reiteraron a los españoles que se encuentran en Venezuela -donde residían unos 200.000 ciudadanos a los que hay que sumar los que pudieran estar en tránsito por turismo u otros motivos- “la necesidad de contactar con los servicios de emergencia consular”. Los teléfonos de emergencia son: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.

Evacuación

Por otra parte, Exteriores informó de que el avión con los 59 españoles evacuados ya se encuentra en República Dominicana. Desde Exteriores se había indicado que la idea era traer de vuelta a España a “españoles en tránsito en Venezuela o aquellos con necesidades especiales”, a quienes estaba tratando de localizar la Unidad de Crisis. Entretanto, el Consulado sugirió en redes sociales a quienes se hayan visto afectados por los seísmos y carezcan de alojamiento que acudan al centro español más cercano a su residencia. En el caso de Caracas pueden acudir a la Hermandad Gallega de Caracas o al Hogar Canario, donde deberán presentar pasaporte español o DNI.

Entre los cinco fallecidos españoles figura Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela. El presidente canario, Fernando Clavijo, había explicado que el edificio Costa Brava en el que residía la representante institucional en La Guaira, la zona más afectada por el temblor, “se cayó” y había quedado reducido a escombros, informa Guillermo Vega.

También permanecen desaparecidos el ingeniero vasco Jon Sustacha, de 69 años, y María del Coro Barriola, de padres donostiarras, según publicó El Correo citando fuentes familiares. Ambos residen en La Guaira. Aunque el ministerio no facilitó la identidad de todos los españoles fallecidos, otro de ellos es la hispano-venezolana Alazne Solabarrieta Lecea, de 65 años, nacida en Caracas.

Buscan a una familia de Marín desaparecida en La Guaira

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, confirmó ayer que una familia residente en la localidad viajó a Venezuela el pasado sábado y no se tiene ninguna noticia de su paradero desde el jueves, cuando se produjo el doble terremoto. Se trata de un matrimonio y sus dos hijos menores, de origen venezolano, que llevan años residiendo en el municipio pontevedrés, donde los niños estudian en el colegio concertado La Inmaculada, quien dio la voz de alarma.

Yhosvany Hernández, Adela Taberneiro, Ulises Adrian y Lía Fernanda Hernández Taberneiro viajaron a La Guaira, una de las zonas más afectadas, para pasar parte de las vacaciones escolares y visitar a sus allegados. La hermana de Adela pide colaboración para saber alguna noticia de ellos a través de las redes sociales.