Directo | Nueva jornada de búsqueda y rescates entre los escombros en Venezuela

Los equipos de emergencia nacionales e internacionales han retomado desde primeras horas de este domingo las complejas labores de rastreo y remoción de escombros en las zonas más devastadas por el doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela el pasado miércoles. La prioridad absoluta de las brigadas sigue siendo localizar a supervivientes atrapados, en una carrera contra el tiempo que ya entra en su quinta jornada.

El panorama más crítico se concentra en el estado costero de La Guaira —actualmente militarizado para agilizar la contingencia— y en sectores de Chacao, en Caracas, como Altamira y Los Palos Grandes. A las difíciles tareas de salvamento se suma la constante amenaza de las réplicas; durante la tarde de ayer sábado, un nuevo temblor de magnitud 5,5 volvió a sacudir el Litoral Central, obligando a pausar temporalmente los trabajos en estructuras colapsadas por motivos de seguridad.

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España y rescatistas de México, equipados con unidades caninas y sensores de movimiento, trabajan de forma ininterrumpida junto a las fuerzas locales para intentar aprovechar las últimas horas críticas en la búsqueda de señales de vida bajo las ruinas.