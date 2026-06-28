Los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela suben a seis y los desaparecidos a 133

El último balance que facilitó ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la situación de los españoles afectados por los devastadores seísmos del jueves en Venezuela eleva de cinco a seis los españoles fallecidos y mantiene las cifras previas de 133 desaparecidos y 14 ciudadanos localizados pero sepultados bajo los escombros provocados por los temblores. “Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen”, según fuentes gubernamentales.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, explicó tras proporcionar las estimaciones anteriores que ya fue entregado el primer paquete financiero de la AECID para las primeras necesidades.

Las autoridades españolas siguen trabajando en coordinación con los equipos de rescate desplegados sobre el terreno para tratar de localizar a los desaparecidos y liberar a quienes permanecen sepultados. El paso de las horas dificulta las labores de búsqueda, aunque los operativos continúan de forma ininterrumpida.

El Ministerio de Asuntos Exteriores informó de que tanto la Embajada de España como el Consulado General en Caracas permanecen plenamente operativos para atender a los ciudadanos españoles y a sus familiares. Asimismo, se mantienen activas las líneas de emergencia consular para ofrecer asistencia e información a quienes puedan verse afectados por la catástrofe. El ministro recordó los teléfonos de atención disponibles a tal efecto: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.

Recomiendan ayudar con dinero y desaconsejan los envíos materiales

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) recomendó a la ciudadanía y a las instituciones priorizar las donaciones económicas frente a los envíos de material para ayudar a los afectados por los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela, al considerar que las aportaciones en especie pueden dificultar la gestión logística de los actores humanitarios y ralentizar la gestión de la emergencia.

Ante las numerosas muestras de solidaridad recibidas desde España, la Dirección de Acción Humanitaria (DAH) de la Aecid agradeció el apoyo de la ciudadanía, aunque insisten en que las ayudas económicas son en este momento la forma “más útil y eficiente” de colaborar.

En este contexto, la agencia activó los instrumentos de acción humanitaria de España con el objetivo de contribuir a la atención de la población afectada, facilitar el acceso a la ayuda y respaldar las labores de respuesta en las zonas más afectadas por el seísmo. La Aecid también recomienda a la ciudadanía informarse únicamente a través de fuentes oficiales y contrastadas para seguir la evolución de la emergencia y evitar la difusión de información no verificada.