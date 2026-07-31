Disparan al ministro del Interior de Ecuador durante una operación antidroga en Esmeraldas

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, compartió en redes el operativo contra una organización dedicada al narcotráfico y al tráfico ilegal de combustible.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, fue recibido a tiros cuando participaba en un operativo contra una organización dedicada al narcotráfico y al tráfico ilegal de combustible en Esmeraldas, en el norte del país.

Según relató el propio ministro, una mujer abrió fuego cuando los agentes intentaban acceder a una vivienda. “Nos recibió a balazos. Al ver la presencia importante de los policías que nos acompañaron, decidió lanzar el arma y esconderse”, explicó Reimberg.

La mujer, identificada como Patricia Espinoza, alias 'Lili', fue detenida junto a otras diez personas en una operación desarrollada también en Manabí y Tungurahua. Espinoza aseguró posteriormente que había disparado por equivocación al pensar que se trataba de delincuentes.

Una red dedicada al narcotráfico

Según las investigaciones, Espinoza y dos de sus hermanos coordinaban la logística de una organización criminal que utilizaba las costas de Esmeraldas y Manabí para almacenar y enviar droga.

Entre los detenidos figura además un agente de la Policía ecuatoriana, cuya presunta vinculación con la organización ha sido condenada por Reimberg. “El que traiciona el uniforme, traiciona al país”, afirmó el ministro.

El operativo forma parte de la ofensiva de las autoridades ecuatorianas contra las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, compartió en redes el operativo contra una organización dedicada al narcotráfico y al tráfico ilegal de combustible