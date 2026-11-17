Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea evidenciaron este lunes sus diferencias sobre la composición del equipo europeo que participará en las negociaciones sobre Ucrania. Alemania, Italia, Francia y Polonia respaldaron el formato acordado por los líderes, mientras que España cuestionó la decisión y pidió más concreción sobre los asuntos que se tratarán con Rusia.

La división quedó de manifiesto a la llegada de los ministros al Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas, tres días después de que los líderes acordaran, en la cumbre informal de Dublín, que Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido, junto a representantes de la Comisión y del Consejo Europeo, integren el equipo que participará en las conversaciones auspiciadas por Estados Unidos. Queda fuera la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

El ministro español, José Manuel Albares, fue prácticamente el único en destacar esa ausencia. Lamentó que “hay demasiados actores en ese grupo” y advirtió de que “puede haber una cacofonía”. “Esa no es la forma más eficaz para Europa de trabajar, y al mismo tiempo faltan algunos actores institucionales fundamentales”, sostuvo. Salió en defensa de Kallas, elegida por los Veintisiete para ser “la voz de Europa”, y aseguró que “sin duda alguna tendría que estar”. Kallas evitó cuestionar la decisión de los líderes. “El viernes los líderes decidieron el formato, pero tenemos que trabajar en el contenido”, afirmó, y reivindicó que seguirá influyendo a través de sus reuniones periódicas con los ministros y del trabajo de los expertos del Servicio Europeo de Acción Exterior.

Alemania fue la más explícita. Su ministro, Johann Wadephul, celebró la decisión de Dublín y defendió que Europa participe con una voz fuerte en cualquier negociación que afecte a su seguridad. “En Dublín llegamos a un acuerdo sobre quién negocia ahora. Eso ya es un requisito importante”, dijo. El italiano Antonio Tajani también avaló el formato, tras la inclusión de Italia y las críticas de la primera ministra, Giorgia Meloni, a la variedad de iniciativas sin coordinación. Ante las quejas de Albares, respondió que “son decisiones tomadas por el Consejo Europeo” y que “se ha formado una delegación, y así se seguirá adelante”.

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El polaco Radoslaw Sikorski celebró que su país forme parte de un equipo que representará al conjunto del flanco oriental europeo, pero eludió pronunciarse sobre Kallas: “Eso pregúnteselo a Kaja Kallas”. Su colega francés, Jean-Noel Barrot, reivindicó que los europeos asuman un papel protagonista en conversaciones sobre su propia seguridad. “No subestimen a los europeos”, afirmó. Dinamarca, sin representación directa, fue de los más claros. Su ministro, Lokke Rasmussen, se declaró “completamente cómodo con este formato”, que amplía el tradicional grupo E3 a Italia, Polonia y las instituciones.