Ucrania y Rusia acuerdan un intercambio de prisioneros

Las delegaciones de Ucrania y Rusia reunidas en Emiratos Árabes Unidos con la mediación de Estados Unidos acordaron ayer realizar un intercambio de prisioneros a gran escala, principal resultado de la nueva ronda de contactos tras nueve meses de estancamiento en las negociaciones. El jefe de la delegación rusa en Abu Dabi, Vladimir Medinski, informó de que la segunda jornada de contactos, que se prolongó durante dos horas, y estuvo centrada en cuestiones humanitarias, contexto en el que las partes llegaron a este acuerdo, que se suma a otros similares logrados durante los últimos meses.

“Hemos llegado a un acuerdo fundamental sobre otro intercambio de prisioneros a gran escala. Los detalles se darán a conocer en breve”, afirmó Medinski al término de las conversaciones. Por su parte, el jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania, Rustem Umerov, confirmó el acuerdo para un intercambio de prisioneros de guerra “a gran escala”. “Ahora estamos trabajando para ultimar los detalles y avanzar en su aplicación práctica. Traer a nuestros compatriotas de vuelta a casa sigue siendo una de nuestras máximas prioridades. Estamos haciendo todo lo posible para garantizar que cada ucraniano regrese del cautiverio lo antes posible”, detalló.

Umerov señaló que la cita trilateral trató cómo alcanzar la paz y la reconstrucción de Ucrania en la posguerra, tras lo que recalcaron que el primer paso debe ser “poner fin a la guerra y garantizar las garantías de seguridad para Ucrania”. En todo caso, avisó de que sigue habiendo “diferencias significativas” entre las partes y que “todavía queda mucho trabajo difícil por delante”, aunque apuntó a “oportunidades para continuar el proceso de negociación”.

Una eventual tregua

En las negociaciones participaron el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y Jared Kushner, el yerno del presidente, Donald Trump, en el marco de las primeras conversaciones en nueve meses para tratar “parámetros para medidas humanitarias” de cara a una eventual tregua y posterior acuerdo de paz entre Kiev y Moscú. Hasta Emiratos se desplazaron también delegaciones de la Unión Europea y de la OTAN, que mantienen conversaciones paralelas con la parte ucraniana para coordinar posiciones y trabajar en cuestiones de seguridad del continente europeo.

Tras la primera jornada de contactos, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, valoró que la cita trató “en detalle” el contenido de “las garantías de seguridad para Ucrania y las bases para su funcionamiento a largo plazo”, esto es el mecanismo de seguridad para evitar otro conflicto, un plan que podría incluir el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania.

Los líderes europeos abordarán en Dublín las conversaciones sobre el fin de la guerra

Las conversaciones de paz sobre Ucrania y el papel que debe jugar la UE en ellas marcarán la cumbre que reúne esta semana en Dublín a los jefes de Estado y de Gobierno europeos en una cita a la que no acude el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, y que será también el primer contacto informal a nivel de líderes sobre el relevo de Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo, cargo al que aspira el español Pablo Hernández de Cos.

Aunque la cumbre informal de líderes de la UE de este viernes debía dedicarse a los retos de la gobernanza de la IA y cómo tomar ventaja frente a competidores como Estados Unidos y China, la inquietud de líderes como la italiana Giorgia Meloni por la falta de coordinación de los Veintisiete de cara a las conversaciones de paz entre Moscú y Kiev impulsadas por Estados Unidos llevó al presidente del Consejo Europeo, António Costa, a incluir el asunto en la agenda de esta cita y del Consejo Europeo formal de noviembre.

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El canciller alemán, Friedrich Merz, es otro de los mandatarios que recurrió a un aviso por carta a Costa para reclamar abordar la necesidad de contar con una solución permanente a las necesidades financieras de Kiev y amagó con bloquear un acuerdo sobre el presupuesto europeo post 2027 si no se dan pasos en esa dirección. Sobre Ucrania, los líderes de la UE tendrán ya ocasión la víspera de abordar la cuestión en un formato más amplio, incluido con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante la cumbre de la Comunidad Política Europea que reúne en Dublín a cerca de 50 mandatarios europeos.

Este foro más amplio busca reunir dos veces al año -la próxima cita será en Zurich en abril de 2027- a los mandatarios del continente para crear sinergias y marcos de cooperación, en un formato diseñado tras la invasión rusa de Ucrania, y que, en esta ocasión, centrará las discusiones bajo el lema “Una Europea fuerte, segura y conectada”.