Donald Trump llega a un potencial acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia

El presidente estadounidense anunció a través de un post en su red social, Truth Social, el "marco" de un "futuro acuerdo con respecto a Groenlandia". La declaración emitida este miércoles llega tras las intervenciones de varios mandatarios en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

De acuerdo con el presidente estadounidense se llegó a este pacto gracias a "una reunión muy productiva" que sostuvo con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte. En esta se discutió de un pacto que también comprende "toda la región del ártico". "Esta solución, si se consuma, será excelente para los Estados Unidos de América y todas las naciones de la OTAN", dijo Trump.

Lo más relevante es que con respecto a su promesa de imponer aranceles a algunos países europeos, el mandatario se retractó, "con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que estaban programados para entrar en vigor el 1 de febrero", señaló.

Trump añadió que de igual manera "se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la Cúpula Dorada en lo que respecta a Groenlandia" y se ofrecerá más información a medida que avancen las conversaciones. El presidente estadounidense dijo que los responsables de contunuar estas negociaciones serán "el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff"