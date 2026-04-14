Donald Trump carga contra Giorgia Meloni por el papa León XIV: "Pensé que tenía coraje"
CONFLICTO EN IRÁN
El presidente estadounidense, Donald Trump, critica duramente a la líder italiana Giorgia Meloni tras su defensa del papa y reaviva el conflicto político y religioso por la guerra con Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en una nueva escalada de tensiones políticas tras las críticas de la dirigente europea a sus ataques contra el papa León XIV.
Trump ha cuestionado el liderazgo de Meloni y ha asegurado que se equivocó al pensar que “tenía coraje”, en respuesta a las declaraciones de la mandataria italiana, quien calificó de “inaceptables” sus palabras contra el Pontífice.
Choque por el papa y la guerra
El origen del conflicto se sitúa en las críticas del presidente estadounidense al papa, al que ha tachado de “débil” por sus llamamientos a la paz y su oposición a la escalada militar en Irán.
Meloni, considerada hasta ahora una de las principales aliadas de Trump en Europa, respondió defendiendo el papel del líder de la Iglesia católica y su derecho a promover la paz y condenar los conflictos armados.
Este desencuentro ha supuesto una fractura poco habitual entre ambos líderes, en un momento especialmente delicado por la guerra en Oriente Próximo y el debate internacional sobre una posible intervención militar.
Escalada de declaraciones
Lejos de rebajar el tono, Trump ha redoblado sus críticas no solo contra Meloni, sino también contra el papa, insistiendo en que “no entiende” la situación internacional y cuestionando su postura frente a Irán.
Por su parte, León XIV ha respondido manteniendo su posición y asegurando que seguirá defendiendo la paz y denunciando la guerra, incluso ante las presiones políticas.
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