Galería | Así ha quedado Venezuela: calles arrasadas y barrios reducidos a escombros, en fotos

Las devastadoras imágenes y los primeros balances oficiales reflejan una devastación generalizada tras el doble terremoto, mientras continúan las labores de rescate y la búsqueda de desaparecidos en distintas regiones del país

El doble terremoto que sacudió Venezuela ha dejado un escenario de gran destrucción en varias regiones del país, con especial impacto en zonas costeras como La Guaira y en distintos puntos de la capital, Caracas. Las imágenes difundidas muestran calles cubiertas de escombros, edificios colapsados y graves daños en infraestructuras esenciales.

Evidencia del antes y del después: la destrucción tras los sismos en Venezuela.

Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5 y registrados con apenas segundos de diferencia, provocaron una situación de emergencia generalizada. Las autoridades han confirmado un elevado número de víctimas y heridos, mientras los equipos de rescate continúan trabajando en la búsqueda de desaparecidos entre los restos de las edificaciones derrumbadas.

En La Guaira, las vistas aéreas reflejan la magnitud del desastre en el principal puerto del país, donde varios barrios han quedado prácticamente arrasados. La fuerza del movimiento sísmico ha dejado escenas de caos y ha obligado a evacuar numerosas zonas ante el riesgo de réplicas.

Mientras tanto, los servicios de emergencia permanecen desplegados en distintas regiones, evaluando daños y tratando de restablecer la normalidad. Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia y advierten de que el balance de víctimas podría aumentar a medida que avancen las labores de rescate.