EEUU intensifica los ataques sobre Irán y golpea en Ormuz

El Ejército de Estados Unidos anunció que ha completado una nueva oleada de ataques contra Irán, esta vez dirigida contra la isla de Tumb Mayor, en el este del golfo Pérsico, en el marco de su estrategia declarada de “debilitar aún más” las capacidades militares que Teherán emplea para atacar a los buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

“Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (Centcom) han comenzado a lanzar una oleada de ataques contra Irán. Estos ataques tienen como objetivo debilitar aún más las capacidades militares que las fuerzas iraníes han utilizado para atacar a los buques mercantes en el estrecho de Ormuz”, señaló el Centcom en un comunicado.

Poco después, el Centcom precisó que la operación se prolongó durante 90 minutos y que las fuerzas norteamericanas emplearon municiones de precisión contra sistemas de defensa costera y contra depósitos y emplazamientos de lanzamiento de misiles de crucero en la isla, un territorio disputado entre Irán y Emiratos Árabes Unidos. Según el propio comunicado, los ataques “redujeron aún más la capacidad de Irán para atacar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz”.

Washington ha retomado en los últimos días su campaña militar contra Irán con numerosos bombardeos y ha reinstaurado además un bloqueo naval contra los puertos y costas del país, en un contexto de repunte de la tensión después de que la Casa Blanca diera por roto el acuerdo preliminar de alto el fuego firmado el pasado junio.

Buques

En paralelo, el Ejército estadounidense informó de que ha impedido el paso a dos buques mercantes en el estrecho de Ormuz, en las primeras intercepciones registradas tras el restablecimiento del bloqueo. “Desde que se reanudó el bloqueo naval contra los puertos iraníes hace 17 horas, las fuerzas estadounidenses han desviado a dos buques mercantes que intentaban burlar el bloqueo”, indicó el Centcom, que aseguró que sus fuerzas “se mantienen alerta y preparadas” para garantizar el cumplimiento de las medidas.

Las autoridades iraníes han denunciado que más de 30 civiles han muerto en los ataques de los últimos días contra el sur del país. La portavoz del Gobierno de Irán, Fatemé Mohajerani, defendió la importancia estratégica y simbólica de la región atacada: “El sur de Irán es el corazón palpitante de esta patria. El sur de Irán es el alma de Irán”. Mohajerani no ofreció, sin embargo, un balance detallado de víctimas ni precisó los lugares concretos alcanzados por los bombardeos estadounidenses.

La escalada bélica provocó una dura reacción de los países árabes del Golfo. El secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Jasim Mohamed al Budaiui, acusó este miércoles a Irán de “arrastrar a la región al caos” mediante lo que calificó de “traicioneros ataques” contra Bahréin, Kuwait y Jordania, que, a su juicio, evidencian la determinación de Teherán de incrementar la inestabilidad en la zona.

Alerta ante una escalada en Yemen tras los ataques hutíes

El Gobierno de Estados Unidos expresó ayer su “firme apoyo” a Arabia Saudí frente a la “agresión iraní”, tras los últimos ataques lanzados por los rebeldes hutíes desde Yemen. Estos acusaron a Riad de bombardear el aeropuerto de Saná, aunque la autoría fue reivindicada por el Gobierno yemení reconocido internacionalmente, que aseguró haber actuado para impedir el aterrizaje de un avión iraní.

Un portavoz del Departamento de Estado señaló que Washington sigue “de cerca” la situación y destacó que la asociación estratégica entre ambos países “solo ha crecido en fortaleza” bajo la Administración Trump. Recalcó que Estados Unidos mantiene su compromiso con la seguridad saudí y la estabilidad regional, y recordó que continúa aplicando las medidas derivadas de la designación de los hutíes como organización terrorista. También condenó la “flagrante violación de la soberanía de Yemen” por parte de Irán.

El portavoz subrayó que la Estrategia de Seguridad Nacional prioriza garantizar la libertad de navegación en el mar Rojo y frenar la exportación del terrorismo, por lo que consideró “crucial” reforzar los esfuerzos contra los hutíes.

Las declaraciones llegan tras la reunión en Mascate entre el enviado de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, y representantes hutíes y omaníes. Grundberg alertó del “riesgo de una escalada más amplia” después de que los hutíes calificaran el ataque en Saná como una “declaración de guerra” y respondieran bombardeando el aeropuerto saudí de Abha.