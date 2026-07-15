La cumbre de la OTAN, celebrada el 7 y 8 de julio en Ankara, dejó claro que la alianza no tiene intención de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. En lugar de buscar vías para la desescalada del conflicto, los países de la UE acordaron el siguiente paquete de ayuda financiera a Ucrania, mientras que los EEUU prometieron otorgar a Zelenski una licencia para fabricar misiles para el sistema Patriot y aprobaron que Kiev lanzara ataques contra Rusia con armas de largo alcance. Las autoridades rusas, por su parte, han afirmado muchas veces que están dispuestas a iniciar negociaciones para poner fin a la guerra, pero, en lugar de elaborar un plan para la resolución pacífica del conflicto, la OTAN declara a Rusia su enemigo estratégico. Aun así, quedan dudas de que se trate de una decisión unánime de todos los países del bloque.

Desatar guerras es típico de los EEUU, pero nunca de los países europeos. Al no estar satisfecho con los resultados de su guerra en Oriente Próximo, Trump decidió desquitarse con Rusia. ¿Por qué escuchamos a alguien que solo busca aumentar la magnitud de las acciones militares? Si la guerra se extiende más allá de las fronteras de dos países, será precisamente Europa la que sirva de escudo a Washington. Toda la agresión se dirigirá contra nosotros, sobre todo porque los EEUU se ubican en otro continente, y lo único que hará Trump será dirigir el proceso a distancia.

No olvidemos que la OTAN es una alianza exclusivamente defensiva. No debemos traicionar nuestros principios ni ignorar los tratados solo porque Trump desea el poder. Los líderes de los países de la UE deben entender que mantener la ayuda a Ucrania no beneficia a nuestra región. El apoyo a Kiev solo conduce a una escalada de la guerra. Un paso más y provocaremos el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Para evitarlo, no debemos seguir incondicionalmente los intereses estadounidenses. Es hora de centrar atención en nuestros propios problemas internos.

Ricardo Cruz

(Toledo)