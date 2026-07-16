Lecciones del Mundial

Con un juego brillante, dominando el centro del campo, España alcanzó la final tras su victoria frente a Francia. Pese a los pronósticos que daban como favorita a la selección gala, los de la Roja se impusieron con autoridad, destacando el colectivo como verdadero protagonista del resultado. Ese funcionamiento coral, donde cada pieza cumple su papel, demuestra que cuando el proyecto es común, la victoria se acerca.

Sin embargo, esa lección no parece trasladarse a la política nacional y autonómica. El excesivo protagonismo de los líderes, el cálculo partidista y la falta de cooperación entre formaciones dificultan la resolución de los problemas actuales y alejan la posibilidad de un futuro más estable y previsible. Frente al juego en equipo, predomina la lógica del interés propio. La selección tiene por delante metas ambiciosas, sostenidas en un engranaje sólido donde todos cuentan. Debería servir de ejemplo para quienes gestionan lo público, que celebrarán los éxitos deportivos, pero quizá ignoren su enseñanza más valiosa: jugar en equipo.

Ojalá el próximo domingo luzcamos la segunda estrella. En nuestras instituciones, mientras tanto, seguimos lejos de brillar y de avanzar juntos y de asumir responsabilidades compartidas, con acuerdos duraderos que prioricen el interés general sobre cualquier cálculo electoral inmediato. El Mundial de la vida pública nunca lo ganaremos.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)