Netanyahu reivindica el asesinato del militar iraní que dirigía el bloqueo de Ormuz

En medio de las conversaciones indirectas —que ya ha confirmado Pakistán— entre Irán y Estados Unidos, el ejército de Israel ha reivindicado el asesinato del comandante de la Guardia Revolucionaria responsable del cierre del estrecho de Ormuz.

"Seguimos atacando con contundencia los objetivos del régimen terrorista iraní", ha declarado el primer ministro del país hebreo, Benjamin Netanyahu, a través de un video publicado en sus redes sociales, después de que la semana pasada ya anunciase también la muerte a manos de su ejército de varios cargos del gobierno y las fuerzas armadas de la república islámica.

"Este hombre tenía mucha sangre en sus manos", ha esgrimido Netanyahu para justificar su asesinato, después de que el ejército de Israel anunciase que continuaría "persiguiendo y neutralizando" a los mandos de Irán.

El bloqueo continuado del estrecho de Ormuz, que Irán había anunciado que llevaría a cabo si Estados Unidos e Israel decidían atacarle, es precisamente el origen del ultimátum lanzado por Trump el pasado fin de semana. Aunque inicialmente anunció que los ataques norteamericanos se dirigirían contra la infraestructura eléctrica del país centroasiático en caso de que el paso continuase cerrado después de 48 horas, posteriormente amplió el plazo a cinco días para tratar de llegar a un acuerdo con Irán.

Y mientras Washington y Teherán mantienen distintas versiones sobre la existencia de negociaciones para un alto el fuego, el tránsito de buques por Ormuz continúa restringido, lo que está ocasionando una fuerte subida de los precios del petróleo.