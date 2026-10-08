Estados Unidos imputa de nuevo a Maduro y Cilia Flores por liderar un sistema de represión y tortura en Venezuela

Los fiscales estadounidenses han presentado nuevos cargos contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a quienes acusan de participar en un sistema de represión basado en la tortura, las detenciones arbitrarias y la violencia contra opositores políticos.

La nueva acusación, presentada ante un tribunal federal de Manhattan, sostiene que la pareja utilizó estas prácticas para perseguir y silenciar a sus adversarios y conservar el control del país. Los fiscales aseguran que miles de personas fueron amenazadas, detenidas, procesadas, agredidas o torturadas siguiendo órdenes del Gobierno venezolano.

Descargas eléctricas, asfixia y amenazas

Entre los métodos de tortura que recoge la acusación figuran descargas eléctricas, asfixia, desnudez forzada, aislamiento prolongado y privación de alimentos, además de distintas formas de tortura psicológica. Los fiscales también señalan amenazas contra familiares de los detenidos.

Los nuevos cargos se suman a la causa que Maduro y Flores afrontan en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Ambos se han declarado no culpables y permanecen detenidos en Nueva York tras su captura en Venezuela el pasado mes de enero.

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El juicio por la causa de narcotráfico está previsto para el 1 de junio de 2027, aunque la defensa ha solicitado que se retiren los cargos y cuestiona la legalidad de la captura de Maduro, además de invocar la inmunidad de un antiguo jefe de Estado.

Flores pide salir de prisión

Por su parte, Cilia Flores ha solicitado su puesta en libertad por motivos de salud y ha alegado que necesita recibir tratamiento cardíaco. La Fiscalía se opone a la petición al considerar que existe un elevado riesgo de fuga.

Las acusaciones forman parte de la causa penal abierta en Estados Unidos y deberán ser probadas ante los tribunales. Maduro y Flores mantienen su declaración de inocencia.