Vídeo | Estados Unidos intercepta en el Caribe un sexto petrolero con crudo venezolano

﻿Estados Unidos ha interceptado en las últimas horas un sexto petrolero que transportaba crudo venezolano en aguas del mar Caribe, en el marco de la operación militar Lanza Sur, impulsada por la Administración de Donald Trump para impedir la salida de petróleo desde Venezuela sin autorización estadounidense. La actuación se ha producido a pocas horas de una reunión clave en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense y la líder opositora venezolana María Corina Machado, en un contexto de elevada tensión regional.

Según ha informado el Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), fuerzas desplegadas desde el portaaviones USS Gerald R. Ford procedieron al abordaje del buque cisterna Verónica, una operación que se desarrolló “sin incidentes” y que forma parte del refuerzo del control sobre las rutas marítimas del Caribe.

Operación Lanza Sur y control marítimo en el Caribe

El Comando Sur confirmó la detención del petrolero y subrayó que “el único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de forma adecuada y legal”. En la misma línea, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, detalló que un equipo táctico de la Guardia Costera realizó el abordaje y decomiso del buque “antes del amanecer”.

Según Noem, el Motonave Verónica formaba parte de la denominada “flota fantasma” sancionada por Estados Unidos, tras haber navegado previamente por aguas venezolanas y operar, según Washington, en desafío a la cuarentena impuesta por el presidente Trump a buques sancionados en el Caribe. La responsable estadounidense aseguró que la intervención se llevó a cabo “de acuerdo con el derecho internacional” y calificó la actuación como “ejecutada impecablemente”.

Esta es la sexta incautación realizada en las últimas semanas dentro de la campaña de presión del Ejecutivo estadounidense contra el Gobierno venezolano. Desde el inicio de estas operaciones, Washington sostiene que los buques interceptados estaban bajo sanciones o vinculados a redes que ocultan el origen del crudo procedente de países sancionados como Venezuela, Irán o Rusia.

La nueva incautación se produce en vísperas del primer encuentro entre Trump y María Corina Machado desde la reciente ofensiva militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro, y se enmarca en la estrategia de Estados Unidos de controlar los recursos petroleros venezolanos mientras busca reorganizar su industria energética.

