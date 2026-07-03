Ya son 2.595 muertos tras una semana desde los terremotos de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este viernes que la fase de búsqueda y rescate continúa en el país, transcurrida más de una semana desde el doble terremoto que asoló el centro de la costa venezolana dejando, hasta la fecha, un saldo de 2.595 muertos y 12.400 heridos, de acuerdo con el último balance. “Ayer se cumplieron ocho días del doble terremoto y, como se estila, decretamos el duelo nacional, pero no hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate”, explicó la mandataria en una rueda de prensa en Caracas en la cual insistió en que allá donde existan “puntos activos” en los cuales se sepa que hay gente con vida, “sigue” la referida etapa.

En esa línea, Rodríguez destacó la recepción de un grupo israelí “de muy alta preparación” que ayudará en el proceso de recuperación de las infraestructuras, así como a determinar si, en determinados puntos de las zonas afectadas por los seísmos, hay personas con vida o cadáveres que deban ser rescatados antes de iniciar cualquier otro proceso de infraestructura.

Asimismo, Rodríguez afirmó haber mantenido conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el Departamento de Estado de Estados Unidos en aras de crear un fondo para la reconstrucción, con un equivalente inicial de 200.000.000 dólares (unos 174.810.000 euros) en fondos que, ha precisado, van a ser “recuperados” del FMI.

Al hilo, apuntó que hasta el momento han sido contabilizadas al menos 862 réplicas, la interina de Miraflores recalcó la necesidad de “estar muy atentos a que las infraestructuras que están impactadas puedan sufrir un percance mayor producto de las réplicas” próximamente.

“Nuestro objetivo, en este momento, además de salvar vidas es la atención integral de las víctimas de este doble terremoto y los planes a futuro de reconstrucción, donde al frente del Estado Mayor de Campamentos Transitorios, Vivienda e Infraestructura está el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez”, dijo la presidenta encargada.

Interrogada por los medios sobre la “lentitud” en el despliegue de la fuerza pública tras el el doblete sísmico, Rodríguez ha defendido su gestión asegurando que “inmediatamente se activaron” y que “sí estuvo desplegada desde el primer momento”. Seguidamente, la mandataria interina ha afeado a ese respecto la, a su juicio, “activación” de “laboratorios mediáticos” para “generar caos” y “obstaculizar” las labores de búsqueda y rescate.

Apoyada en dicha argumentación, la presidenta encargada indicó que la militarización del estado de La Guaira, gravemente afectado por los seísmos, sosteniendo que fue necesario hacerlo “cuando se activó en los laboratorios la matriz todos a La Guaira”.

“La primera decisión de ese día fue que se militariza el estado de La Guaira porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate”, subrayó.