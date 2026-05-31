Ferrer sostiene que España es “cómplice” del castrismo

El opositor cubano José Daniel Ferrer acusó al Gobierno de España de mantener una actitud “cómplice” con el régimen castrista y sostuvo que la Unión Europea (UE) ha mostrado hasta ahora una posición “demasiado tibia y ambigua” respecto a Cuba. En una entrevista durante una gira por varios países europeos, defendió que las instituciones comunitarias aún están a tiempo de rectificar y apoyar a la sociedad cubana ante lo que considera un posible final próximo de la dictadura.

Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba y antiguo preso político, aseguró que la postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez, así como la del PSOE, favorece al régimen cubano. A su juicio, la actitud de la UE también se ha visto condicionada por la influencia del Gobierno español.

El dirigente opositor explicó que durante su estancia en España no solicitó reuniones ni con el Ejecutivo ni con el PSOE. Según indicó, tomó esa decisión “por dignidad”. Sí mantuvo encuentros con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el líder de Vox, Santiago Abascal, y con otros responsables de ambas formaciones.

Ferrer denunció la situación que, según afirmó, atraviesa la población cubana en materia de derechos humanos, represión y condiciones de vida. También criticó a los dirigentes del país por disfrutar de privilegios mientras, a su juicio, gran parte de la ciudadanía vive en condiciones de extrema precariedad.

Asimismo, comparó la posición del actual Gobierno español respecto a Cuba con la que atribuye al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en relación con Venezuela. Según sostuvo, detrás de esa actitud existe una combinación de afinidad ideológica e intereses económicos.

El opositor consideró que la UE debería adoptar una posición más clara antes de que se produzca un eventual cambio político en la isla. En este sentido, asegura que el régimen atraviesa una situación de debilidad y afirmó que su final podría producirse en cualquier momento.

Ferrer advirtió de que mantener una relación ambigua con las autoridades cubanas podría tener consecuencias no solo desde el punto de vista moral, sino también económico. Según argumentó, una futura Cuba democrática podría priorizar sus relaciones con aquellos países que apoyaron a la población durante los años de represión. Por ello, insta tanto a España como a la UE a modificar su política hacia La Habana, condenar al régimen y adoptar medidas similares a las aplicadas contra los gobiernos de Venezuela y Nicaragua.