Fijada la fecha para el juicio contra Nicolás Maduro en EE.UU. mientras su defensa busca alegar inmunidad

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, escoltados por agentes de la DEA hasta un tribunal de Nueva York

El tribunal federal propone fijar para el 1 de junio de 2027 el juicio contra el depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro y Cilia Flores, acusados de narcoterrorismo y tráfico de drogas.

El magistrado federal responsable del proceso contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su cónyuge, Cilia Flores, ha planteado fijar el arranque de las vistas orales para el 1 de junio de 2027. El calendario propuesto contempla dos fases previas de mociones en las que la representación legal de los acusados tratará de solicitar su inmunidad.

Sobre Maduro pesan acusaciones por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína. Por su parte, Flores está imputada por delitos vinculados al tráfico de drogas y posesión de armas. Durante su primera vista ante el tribunal, celebrada el pasado 5 de enero, ambos mantuvieron su inocencia y se declararon "no culpables" de la totalidad de los cargos.