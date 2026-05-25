Felipe González: "Que Zapatero sepa qué es una off shore, no lo veo. Ahora, que se deje arrastrar por Maduro..."

"Que Zapatero haya llegado en su carrera vital a saber qué es una sociedad off-shore, pues no lo veo. Ahora, que se deje arrastrar por Maduro y por la Delcy, que le llama principito...". De este modo, Felipe González, expresidente del gobierno de España, ha puesto en duda la "capacidad" de su compañero de filas para armar la ingeniería financiera que se le atribuye en el auto de imputación, aunque ha dejado sobre la mesa la posibilidad de que influyesen otros intereses, dada su buena relación con el régimen de Venezuela.

De hecho, ha evidenciado que Zapatero pasó de mantener una posición crítica con Pedro Sánchez a "ponerse a su servicio", hasta el punto de ser pieza clave en las negociaciones con los partidos independentistas, y que este alineamiento coincide en el tiempo con el cambio "radical" del gobierno que dirige Pedro Sánchez en relación con Venezuela. "Estaban reconociendo a Guaidó", ha recordado sobre un ejecutivo que recientemente pidió la retirada de las sanciones a Delcy Rodríguez.

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Con todo, y a pesar de su distanciamiento político de los dos inquilinos socialistas de La Moncloa que lo sucedieron, Felipe González ha sostenido que la presunción de inocencia es "indiscutible" y ha comentado que aguarda que Zapatero "encuentre una vía" para aclarar su situación en la medida en que "afecta" a España y al PSOE.

Eso sí, se ha sumado a quienes piden ya elecciones anticipadas al reclamar que las haya "este año". "El liderazgo que yo aprecio es el liderazgo no mercenario, el que no se ejerce para beneficio propio sino para el de los demás", y el que "se hace cargo del estado de ánimo de la gente", ha subrayado al respecto.

Al hilo de esto, ha avalado la decisión del PP de Alberto Núñez Feijóo de no presentar una moción de censura. "Dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura", ha interpretado, antes de criticar que actualmente no se celebre un debate anual sobre el estado de la nación y ni siquiera se presenten los presupuestos.

En cualquier caso, sobre que "algunos compañeros" de su formación opinen que sus constantes reproches al ejecutivo socialista lo sitúan ya más próximo al PP, Felipe González ha sentenciado: "Si trabajara para ellos, ya habrían ganado, imbéciles".