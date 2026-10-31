Flávio Bolsonaro denuncia una persecución política tras huir de Brasil al perder las elecciones

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro ha defendido su salida de Brasil rumbo a Estados Unidos tras su derrota electoral, asegurando que es víctima de una persecución política. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro sostiene que su marcha "no es ninguna señal de debilidad" y ha anunciado que continuará con su actividad política desde territorio estadounidense.

En una retransmisión de unos 20 minutos a través de sus redes sociales, la primera aparición pública desde que abandonó Brasil el pasado martes, el dirigente del Partido Liberal (PL) ha vuelto a cuestionar los resultados electorales sin aportar pruebas y ha planteado la posibilidad de celebrar nuevas elecciones antes de 2030.

Bolsonaro ha explicado que decidió marcharse después de hablarlo con su esposa, Fernanda Bolsonaro, sin involucrar a sus aliados en los preparativos. Según su relato, tomó la decisión después de visitar a su padre en Brasilia, donde agentes de la Policía Federal le comunicaron la cancelación de sus pasaportes por orden del magistrado del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes.

"Perdí contra el sistema, no contra Lula"

El senador brasileño ha acusado al magistrado de intentar intimidarle y ha denunciado que Brasil atraviesa lo que considera un "régimen de excepción".

"Desde aquí voy a continuar teniendo una voz activa", ha afirmado, defendiendo que su salida fue una decisión meditada tras analizar el escenario postelectoral. Bolsonaro ha insistido en que no perdió contra Luiz Inácio Lula da Silva, sino contra lo que denomina "el sistema". También ha agradecido los aproximadamente 60 millones de votos recibidos por el bolsonarismo y ha asegurado que pretende volver a competir por la Presidencia.

"No estoy hablando de 2030, no, estoy hablando de antes", ha señalado al plantear la posibilidad de una nueva convocatoria electoral.

Acusa a Lula de irregularidades sin presentar pruebas

Durante su intervención, Bolsonaro ha acusado al presidente brasileño de utilizar recursos públicos para obtener la victoria y ha anunciado su intención de acudir a la Justicia Electoral por un supuesto abuso de poder político y económico.

El excandidato ha comparado las presuntas irregularidades con "goles con la mano" que no habrían sido anulados por el VAR electoral y ha llegado a considerar "matemáticamente imposible" el resultado de los comicios, aunque no ha presentado pruebas que respalden esa afirmación.

También ha pronosticado una crisis económica que, según su interpretación, podría provocar la salida anticipada de Lula del Gobierno. "Si él hace aquello que prometió, Brasil va a quebrar todavía más rápido", ha asegurado.

Bolsonaro seguirá en Estados Unidos

Las declaraciones llegan después de que Flávio Bolsonaro difundiese una carta en la que llegó a presentarse como "presidente electo" de Brasil, una afirmación que posteriormente rectificó. Su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, también reside en Estados Unidos, desde donde ha impulsado iniciativas favorables a la imposición de sanciones contra el Gobierno brasileño.

Aunque no existe una orden de detención contra Flávio Bolsonaro, el excandidato ha justificado su decisión de permanecer fuera de Brasil por la supuesta persecución política que denuncia. Por el momento, el dirigente mantiene su intención de continuar ejerciendo el liderazgo político desde Estados Unidos y de impugnar los resultados electorales ante la Justicia.