Flávio Bolsonaro huye de Brasil rumbo al "exilio" en EEUU

Tan solo unas horas después de anunciar que aceptaba el resultado de las urnas y que se dedicaría ahora a "organizar" el trabajo de la oposición a Luis Inácio Lula da Silva, el candidato del Partido Liberal a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, ha huido de su país rumbo a Estados Unidos, donde ya su hermano Eduardo vive como prófugo de la justicia brasileña.

Lo ha confirmado uno de los diputados de su formación, Mauricio Marcon, que ha detallado que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro "ha tomado un vuelo y se dirige a exiliarse en Estados Unidos". "Al igual que María Corina Machado cuando huyó de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado en las elecciones, también busca asilo en otro país", ha anunciado el parlamentario a través de sus redes sociales.

Esta decisión llega después de que él mismo confirmase que la policía le había requerido su pasaporte, algo que comprometió que haría, en el marco de una investigación —que se suma a la que ya tiene abierta por blanqueo de capitales y corrupción— en torno a la financiación de su campaña.

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La confirmación de su huida se produce apenas unas horas después de que la policía anulase los pasaportes de Bolsonaro, dado que no cumplió el plazo establecido para su entrega voluntaria. Sin embargo, según Marcon, quien acaba de ser candidato a la presidencia de su país ya habría abandonado Brasil "a través de Venezuela o de Argentina" rumbo a Estados Unidos. Desde allí —ha recalcado— "denunciará el régimen impuesto por Lula contra el pueblo brasileño".

Sin embargo, en las últimas horas, las autoridades argentinas han negado que Flávio Bolsonaro haya entrado en el país, después de que algunos medios especularan con la posibilidad de que hubiese entrado a través de la frontera con Puerto Iguazú para tomar desde ahí un vuelo hacia Estados Unidos.