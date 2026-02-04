El fundador de Telegram carga contra Sánchez a través de su red social: "Amenaza vuestras libertades en internet"

El fundador de Telegram, Pavel Durov, ha instado a los ciudadanos españoles a mantenerse “vigilantes”, exigir transparencia y defender sus derechos tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años y endurecer la responsabilidad de las plataformas digitales y de sus directivos por la difusión de contenidos ilegales u ofensivos.

Durov ha advertido de que estas iniciativas no son simples medidas de protección, sino “pasos hacia el control total”, alertando de que la verificación obligatoria de edad podría implicar el uso de DNI o datos biométricos, lo que, a su juicio, sienta un precedente para rastrear la identidad de todos los usuarios y erosionar el anonimato en internet.

Asimismo, ha criticado la intención del Gobierno de reformar el Código Penal para hacer penalmente responsables a los directivos de las plataformas si no retiran contenidos ilícitos, una medida que, según sostiene, fomentará la sobrecensura y el silenciamiento de la disidencia política, el periodismo y opiniones controvertidas.

El fundador de Telegram también ha alertado sobre las definiciones ambiguas de “odio”, que podrían utilizarse para etiquetar críticas al poder como discursos divisivos y justificar sanciones o cierres. En este contexto, ha defendido que Telegram prioriza la privacidad y la libertad de expresión, con cifrado fuerte y sin puertas traseras, frente a lo que considera un riesgo creciente de vigilancia estatal bajo el pretexto de la protección.

Mensaje completo

Este es el mensaje completo compartido a los usuarios de la red social:

❗️ El gobierno de Pedro Sánchez está impulsando nuevas regulaciones peligrosas que amenazan vuestras libertades en internet. Anunciadas ayer mismo, estas medidas podrían convertir a España en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de “protección”. Aquí os explico por qué son una señal de alarma roja para la libertad de expresión y la privacidad:

1. Prohibición de redes sociales para menores de 16 años con verificación de edad obligatoria: No se trata sólo de los niños—requiere que las plataformas usen controles estrictos, como exigir DNI o biometría.

⚠️ Peligro: Establece un precedente para rastrear la identidad de CADA usuario, erosionando el anonimato y abriendo puertas a la recopilación masiva de datos. Lo que empieza con los menores podría extenderse a todos, sofocando el debate abierto.

2. Responsabilidad personal y penal para los ejecutivos de plataformas: Si no se elimina rápidamente contenido “ilegal, odioso o perjudicial”, sus responsables podrían ir a la cárcel.

⚠️ Peligro: Esto forzará la sobrecensura—las plataformas borrarán cualquier cosa mínimamente controvertida para evitar riesgos, silenciando disidencias políticas, periodismo y opiniones cotidianas. Tu voz podría ser la siguiente si desafía el statu quo.

3. Criminalización de la amplificación algorítmica: Amplificar contenido “perjudicial” a través de algoritmos se convierte en delito.

⚠️ Peligro: Los gobiernos dictarán lo que ves, enterrando opiniones opuestas y creando cámaras de eco controladas por el estado. ¿Exploración libre de ideas? Desaparecida—reemplazada por propaganda curada.

4. Seguimiento de la “huella de odio y polarización”: Las plataformas deben monitorear y reportar cómo “alimentan la división”.

⚠️ Peligro: Definiciones vagas de “odio” podrían etiquetar críticas al gobierno como divisorias, llevando a cierres o multas. Esto puede ser una herramienta para suprimir a la oposición.

Estas no son salvaguardas; son pasos hacia el control total. Hemos visto este guion antes—gobiernos armamentizando la “seguridad” para censurar a sus críticos. En Telegram, priorizamos vuestra privacidad y libertad: cifrado fuerte, sin puertas traseras y resistencia al exceso.

✊ Manteneos vigilantes, España. Exigid transparencia y luchad por vuestros derechos. Compartid esto ampliamente—antes de que sea tarde.