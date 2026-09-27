Irán alerta de que podría usar “nuevas tecnologías militares”

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi (c), camina por un pasillo de la ONU el pasado viernes.

Las Fuerzas Armadas iraníes han advertido de que podrían utilizar “nuevas tecnologías militares” en caso de que Estados Unidos o Israel reabran el conflicto en Oriente Próximo, en medio del estancamiento de las conversaciones mediadas por Pakistán para intentar lograr un acuerdo de paz que cierre la guerra abierta tras la ofensiva lanzada en febrero por ambos países contra Irán.

“Esta vez responderemos a una posible agresión enemiga con nuevas tecnologías militares”, ha dicho el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Abolfazl Shekarchi, quien ha señalado que “las poderosas Fuerzas Armadas iraníes son ahora mucho más fuertes” que durante las ofensivas de Israel y Estados Unidos en junio de 2025 y febrero de 2026.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, confirmó el sábado estar al tanto de la postura negativa expresada por el presidente estadounidense, Donald Trump, respecto a la propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz en siete días, aunque puntualizó que Teherán se mantiene “a la espera” de recibir una “postura definitiva” a través de los mediadores.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado al portal de noticia Axios que espera que durante esta semana se produzcan nuevos contactos con Irán para intentar cerrar el conflicto bélico abierto.

“Espero que haya más conversaciones con Irán” esta semana. “Quieren llegar a un acuerdo, pero no es el acuerdo que quiero yo. Quizás hace un año lo hubiéramos aceptado. Se han pasado con el farol”, ha afirmado Trump al portal Axios.

Al ser interrogado por si estudia retomar los ataques contra Irán, el mandatario estadounidense ha explicado que “siempre estoy pensando en ello”.