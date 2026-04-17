Irán anuncia la reapertura del estrecho de Ormuz tras la tregua con Israel

El estrecho de Ormuz vuelve a estar abierto durante la tregua entre Israel y Líbano. Así lo anunció el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araghchi. El ministro de exteriores iraní garantiza la plena apertura del paso de todos los barcos comerciales por el estrecho de Ormuz durante el tiempo que dure la tregua con Israel.

Por su parte Israel manifestó a través de ministro de Defensa, Israel Katz que “el ejército se mantiene y seguirá manteniendo todos los territorios que ha liberado y ocupado”. Estados Unidos reaccionó declarando que mantienen el bloqueo a barcos iraníes hasta que se alcance un acuerdo de paz.

Las reacciones al anuncio fueron inmediatas. Las bolsas registraron una subida, en el Ibex fue del 2%. Mientras que el barril de brent marcó una caída del 10% llegando hasta los 90 dólares por barril.

Irán mantenía bloqueado el estrecho desde hace 49 días.

Esta es una noticia de última hora, se irá ampliando