Irán ataca posiciones de EEUU en respuesta a su ofensiva en el estrecho de Ormuz

Un misil del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) es lanzado durante un ejercicio militar frente a la costa sur de Irán.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este sábado de que sus fuerzas navales han atacado "varios puntos" donde el Ejército de Estados Unidos estaba "posicionado", en respuesta al ataque de Washington contra instalaciones iraníes, ejecutado tras acusar a Teherán de violar el preacuerdo alcanzado la semana pasada.

"En respuesta a la agresión, la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacó varios lugares en los que estaba acuartelado el ejército terrorista estadounidense en la región", ha informado el brazo militar en declaraciones recogidas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

La Guardia Revolucionaria ha asegurado que la Casa Blanca ha violado el artículo cinco del preacuerdo alcanzado y ha subrayado que los ataques de Estados Unidos "han recibido la respuesta necesaria". "Así seguirá siendo", han añadido, si continúan los ataques.

"Si la infracción se repite, nuestra respuesta será más contundente", han agregado.

Este cruce de declaraciones se ha producido horas después de que las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) hayan atacado instalaciones en Irán como respuesta al buque alcanzado por un proyectil el pasado jueves frente a las costas de Omán.

En relación a la respuesta de Estados Unidos, medios iraníes, incluidas la agencia de noticias IRNA y la cadena estatal IRIB, han informado de que se han registrado varias explosiones en el puerto de Sirik, una localidad de la provincia de Hormozgán, frente al estrecho de Ormuz, que alberga además una base militar.