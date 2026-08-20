Después del Código Hays

Nada volvió a ser lo mismo. Por mi afición al cine conservo unas cuantas películas y libros que retratan la época desde 1929, año de inicio del cine sonoro, hasta 1934, en que se instauro la censura de las producciones cinematográficas por considerar que ofrecían contenidos inmorales e inapropiados en Estados Unidos. Esas películas muestran a la mujer empoderada y dueña de su propia vida y su destino.

Hoy, casi un siglo después, sigue vigente el control y la censura en el sistema político y social. Vivimos en el mundo de lo políticamente correcto, todo el mundo envarado y encorsetado, con el temor a ser diferente y por tanto ser condenado al ostracismo. El código de William H. Hays introdujo la autocensura y esto sigue presente todavía hoy. Es necesario recuperar el momento anterior a la prohibición de 1934.

Un proyecto de futuro en libertad y sin ningún tipo de discriminación, y sobre todo sin miedo

No me refiero al cine, sino a la política. Un proyecto de futuro en libertad y sin ningún tipo de discriminación, y sobre todo sin miedo. Es posible y además, en contra de los vientos actuales, es probable. A medio plazo lo veremos.

Alberto Quintairos Rodríguez (Ourense)