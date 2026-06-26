Estados Unidos bombardea Irán tras el ataque a un buque en el estrecho de Ormuz

Imagen de archivo de un bombardeo sobre Teherán, la capital de Irán.

Estados Unidos bombardea Irán en respuesta al ataque contra un buque comercial en el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada militar que rompe el frágil alto el fuego alcanzado la semana pasada entre Washington y Teherán.

Aeronaves estadounidenses han atacado almacenes de drones y misiles iraníes, así como bases costeras de radares, según ha informado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que acusa a Irán de “violar el alto el fuego” tras el incidente contra el buque M/V Ever Lovely, de bandera de Singapur.

El Pentágono justifica la operación como una “respuesta contundente” al ataque del jueves, cuando fuerzas iraníes habrían lanzado drones contra embarcaciones en la zona, un corredor clave por el que transita alrededor del 20 % del petróleo mundial.

Horas antes del bombardeo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya había acusado a Irán de una “violación insensata” del acuerdo, tras el lanzamiento de varios drones contra buques comerciales en la zona.

El estrecho de Ormuz, uno de los puntos estratégicos más sensibles del comercio global, vuelve así a situarse en el centro de la tensión internacional, en un momento en el que ambos países negociaban un acuerdo más amplio sobre el programa nuclear iraní.