En Portada, Entre lunas y lunáticos

¿Cuál ha sido el viaje más largo que ha hecho en su vida… a Almería, a Venezuela, a Nueva Zelanda? Reid Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se convirtieron el lunes 6 de abril en los humanos que han llegado más lejos: a las 19.56 hora española superaban la marca registrada por la misión Apolo XIII en 1970 -la de "Houston, tenemos un problema"- y a la una de la madrugada establecían un nuevo récord fijado en una distancia de la Tierra de 406.777,9 kms.

Como un toro enamorado de la Luna, los cuatro astronautas de la expedición Artemis II pudieron tomar imágenes de la cara oculta del satélite natural de un planeta, la Tierra, donde el presidente de EEUU, Donald Trump, amenazaba con aniquilar Irán en una sola noche si no hay un acuerdo antes de las dos de la madrugada del miércoles. En su lunática espiral de ultimátums, hace dos días habló de “desatar el infierno” y hace tres de devolver a ese país de Oriente Medio a la Edad de Piedra, donde ya lo sumieron los ayatolás.

Por una parte, el hombre busca ponerle luz a la cara oculta de la Luna en una misión espacial histórica, y por otra se empeña en ocultar el planeta Tierra y todo atisbo de humanidad bajo la sombra de la guerra. Así que les invito a repensar la pregunta del inicio: ¿cómo es posible?