Trump advierte a Irán que no prorrogará su ultimátum

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que su ultimátum a Irán que vence a las dos de la madrugada del miércoles (hora española) es “improrrogable”, tras considerar que la propuesta presentada ayer por los negociadores iraníes “no es suficientemente buena”. “Han hecho una propuesta, y es una propuesta importante, un paso significativo. (...) No es suficientemente buena, pero es un paso muy significativo”, dijo a la prensa, en relación al plan de paz de diez puntos remitido por Teherán a Washington a través de Pakistán.

La propuesta iraní, divulgada por la agencia oficial Irna, incluye el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones internacionales contra Irán. La república islámica rechaza así “un alto el fuego y subraya la necesidad de un fin permanente de la guerra que tenga en cuenta sus propias consideraciones”, informó el medio estatal iraní. Es la contrapropuesta a un plan de quince puntos entregado por Washington a través de Islamabad hace dos semanas, que Teherán calificó como excesivo.

Irán y EEUU también rechazaron la propuesta de alto el fuego formulado por Egipto, Pakistán y Turquía, en el que se pedía una tregua de 45 días y la reapertura del estrecho de Ormuz. El objetivo era dar tiempo para abrir negociaciones y, potencialmente, un acuerdo de paz más duradero.

Nuevas amenazas

En la rueda de prensa habitual, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a mostrar su lado más bélico y aseguró este que Washington podría “destruir un país en una noche y esa noche podía ser mañana”, cuando expira el ultimátum dado a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz. En esa misma comparecencia, Trump afirmó ayer que meterá en la cárcel al periodista que publicó que había un militar estadounidense desaparecido en Irán tras el derribo el viernes de un caza F-15, si no revela quién le filtró la información. “Alguien filtró algo y espero que encontremos la fuente que dijo que había un desaparecido (...). Vamos a ir al medio de comunicación y les vamos a decir: seguridad nacional: o hablas o a la cárcel”, afirmó Trump al hablar sobre las operaciones de rescate de los dos militares desarrolladas durante el fin de semana.

“Sabemos de quién estamos hablando y vosotros sabéis de quién estamos hablando”, planteó en referencia a la publicación el domingo de varias noticias que informaban del militar desaparecido citando “una fuente familiarizada con algunos de los detalles operativos”. La persona que escribió la nota “irá a la cárcel si no lo dice y no vamos a tardar mucho”, advirtió.

Trump argumentó que esta publicación “puso esta misión en gran peligro”. “Pusieron a ese hombre en un gran peligro y también pusieron en peligro a los cientos de personas que entraron para buscarlo porque todo el mundo sabía que íbamos”, incidió. Tras publicarse la noticia “el país entero sabía que había un piloto en algún sitio”.

Teherán ve incompatibles las amenazas con las negociaciones

El Ministerio de Exteriores de Irán afirmó ayer que las negociaciones para poner fin a la guerra son “incompatibles con últimátums” tras la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar masivamente infraestructuras iraníes si no se alcanza un acuerdo y se reabre el estrecho de Ormuz. “Las negociaciones no son compatibles con ultimátums ni amenazas de crímenes de guerra”, expresó el portavoz de Exteriores, Esmaeil Baqaei, recordando que Teherán ya comunicó su postura a los intermediarios sobre el plan de 15 puntos presentado por Washington, que las autoridades iraníes calificaron de “excesivo e ilógico”.

Baquaei precisó que ya transmitieron a los intermediarios una serie de requisitos para poner fin al conflicto “basados en sus intereses nacionales”. “Irán no duda en expresar claramente lo que considera sus demandas legítimas”, esgrimió, según recogió la agencia de noticias Tasnim.

Sus palabras se producen en medio de presuntas negociaciones entre las partes sobre un posible acuerdo en dos fases presentado por los mediadores paquistaníes, egipcios y turcos —que incluye un alto el fuego de 45 días— horas antes de que finalice el plazo dado por Trump a Irán, según fuentes citadas por el portal estadounidense Axios.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahrir Andrabi, se negó a confirmar o desmentir las informaciones que apuntan a que Pakistán propuso un acuerdo marco para poner fin a la guerra, según recogió el canal estatal Pakistan TV.