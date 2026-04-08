Israel acepta el alto el fuego de Trump entre EEUU e Irán, pero continuará atacando Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha expresado su respaldo a la decisión de Estados Unidos de suspender durante dos semanas los ataques contra Irán, si bien ha dejado claro que este alto el fuego no se extenderá a Líbano.

En un comunicado difundido por su oficina, el mandatario israelí condiciona su apoyo a que Irán abra de forma inmediata el estrecho de Ormuz y cese sus ataques contra Estados Unidos, Israel y otros países de la región.

Diferencias sobre el alcance de la tregua

La postura de Israel contrasta con la del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien había defendido que el alto el fuego debía aplicarse de forma global e inmediata, incluyendo también Líbano y otros escenarios del conflicto.

Sin embargo, Netanyahu ha sido tajante al subrayar que la tregua no afecta a las operaciones militares israelíes en territorio libanés, donde el Ejército mantiene ataques desde principios de marzo.

Objetivos estratégicos

El líder israelí ha reiterado su respaldo a los esfuerzos de Washington para garantizar que Irán deje de representar una amenaza nuclear, balística y terrorista para la región y el mundo.

Asimismo, ha señalado que Estados Unidos ha trasladado a Israel su compromiso de alcanzar estos objetivos en las próximas negaciones con Teherán.

Balance en Líbano

Mientras tanto, la ofensiva en Líbano continúa dejando un elevado coste humano. Según las autoridades libanesas, los ataques israelíes han provocado ya más de 1.500 muertos y unos 4.800 heridos desde el inicio de las operaciones.

La exclusión de Líbano del alto el fuego evidencia la fragilidad de la tregua y mantiene abierto otro frente clave en la actual crisis en Oriente Próximo.