Trump amplía el ultimátum de EEUU e Irán anuncia dos semanas de "paso seguro" por el estrecho de Ormuz

Estados Unidos e Irán han dado un giro a la escalada de tensión al anunciar una tregua temporal de dos semanas, acompañada de avances hacia una posible negociación de paz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, comunicó la suspensión de los ataques contra Irán durante ese periodo, condicionada a la apertura “total, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz, un punto estratégico clave para el comercio mundial de petróleo. Según indicó, se trataría de un alto el fuego recíproco.

La decisión llega apenas horas antes de que expirase el ultimátum lanzado por Washington y tras una conversación con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien medió para lograr esta prórroga y fomentar el diálogo entre ambas partes.

Respuesta de Irán

Poco después, las autoridades iraníes confirmaron que permitirán durante dos semanas un paso “seguro” por el estrecho de Ormuz, aunque bajo coordinación con sus Fuerzas Armadas.

Teherán también condicionó el cese de sus operaciones a que cesen los ataques en su contra, en línea con la propuesta de alto el fuego planteada por Estados Unidos.

Negociaciones en Islamabad

Ambos países han mostrado disposición a negociar sobre la base de propuestas intercambiadas:

Irán ha planteado un plan de diez puntos , que incluye el levantamiento de sanciones, compensaciones económicas y la retirada de tropas estadounidenses de la región.

Washington, por su parte, asegura haber recibido esa propuesta y la considera una base “viable”.

Las conversaciones podrían celebrarse en Islamabad (Pakistán) en los próximos días, con el objetivo de alcanzar un acuerdo más amplio en un plazo aproximado de dos semanas.

Contexto de máxima tensión

La tregua se produce tras semanas de conflicto, iniciadas el 28 de febrero con una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha dejado miles de muertos según fuentes iraníes.

A pesar del tono más conciliador, Teherán ha advertido de que responderá “con toda la fuerza” ante cualquier incumplimiento, mientras que Washington sostiene que ya ha cumplido sus principales objetivos militares.

Este escenario abre una ventana diplomática en uno de los momentos más críticos recientes en Oriente Próximo, aunque con un equilibrio aún frágil.