Israel ordena evacuar una localidad del sur de Líbano y lanza nuevos bombardeos contra la zona

El Ejército de Israel ha ordenado este domingo la evacuación de una zona de Arab Salim, en el sur de Líbano, antes de llevar a cabo nuevos bombardeos contra distintos puntos de la región. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han justificado la operación como una respuesta al lanzamiento de drones por parte de Hezbolá, que consideran una violación del alto el fuego.

La portavoz en árabe de las FDI, Ella Waweya, ha acusado al partido-milicia chií de cometer "una flagrante violación del alto el fuego" tras lanzar un dron cargado con explosivos contra tropas israelíes desplegadas en el sur del país.

Waweya ha advertido de que la actividad de Hezbolá obliga a las fuerzas israelíes a actuar y ha difundido un mapa en el que identifica el edificio que iba a ser atacado. Según Israel, se trata de una instalación de Hezbolá, por lo que ha reclamado a sus ocupantes y a los residentes de las inmediaciones que abandonasen la zona.

Israel asegura haber derribado uno de los drones

Las FDI han asegurado posteriormente que Hezbolá lanzó otros drones y que uno de ellos fue derribado por las fuerzas israelíes. Según su versión, el incidente no provocó víctimas entre sus tropas y desencadenó nuevos ataques contra objetivos situados en el sur de Líbano.

"Las fuerzas de las FDI continuarán operando en la zona de seguridad para eliminar cualquier amenaza contra los ciudadanos del Estado de Israel y las propias FDI", ha señalado Waweya, quien ha asegurado que el Ejército seguirá actuando contra los intentos de Hezbolá de atacar a sus efectivos.

Israel y Líbano alcanzaron el 26 de junio un principio de acuerdo con mediación estadounidense que establecía las bases para un alto el fuego permanente y contemplaba el restablecimiento de la soberanía libanesa sobre el sur del país, además del desarme de Hezbolá.

El grupo chií ha rechazado el desarme, mientras que Israel ha continuado justificando sus operaciones militares en el sur de Líbano por motivos de seguridad y por el incumplimiento del acuerdo.

La actual escalada se enmarca en el conflicto abierto tras los ataques de Hezbolá contra Israel en respuesta a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada el 28 de febrero.