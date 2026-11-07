Le decían que matara a Trump: detenido cerca de la Casa Blanca un hombre armado que "oía voces en su cabeza"

El Servicio Secreto ha detenido a un "extranjero ilegal" de nacionalidad venezolana en las inmediaciones de la Casa Blanca que tenía en su posesión varias armas de fuego y que ha asegurado que "oía voces en su cabeza" que le decían que matara al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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El sospechoso, identificado como Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, fue arrestado el jueves por la tarde en un vehículo aparcado en la avenida de la Constitución de Washington cuando agentes del Servicio Secreto detectaron que "actuaba de forma sospechosa".

"Este criminal extranjero ilegal entró en nuestro país por culpa de la Administración (de Joe) Biden y decía que oía voces en su cabeza que le decían que matara al presidente Trump", ha informado el Departamento de Seguridad Interior en un comunicado.

El vehículo era robado y el hombre reconoció tener armas, incluido un fusil, y decenas de balas, por lo que los agentes lo detuvieron. Entre las armas incautadas se encuentran un fusil tipo AR-15 y dos pistolas, una Mac 10 y una Glock 43X.

Chrinos ha sido imputado por posesión de un fusil frente a una vivienda o negocio, tres cargos de porte ilegal de un arma de fuego, tres cargos de armas de fuego sin licencia, tres cargos de munición no registrada, posesión de armas peligrosas, porte de pistola sin licencia, uso no autorizado de un vehículo de motor, robo y recepción de propiedad robada.

"Gracias a nuestros valientes agentes del Servicio Secreto este extranjero ilegal que tenía tres armas de fuego en su vehículo ha sido detenido cerca de la Casa Blanca antes de que pudiera causar daño a nadie", ha resaltado el secretario de Seguridad Interior, Markwayne Mullin.

Mullin ha destacado el "continuo número de individuos armados que son atraídos por la Casa Blanca". "Estamos alarmados por el aumento de las amenazas", ha señalado.

Chrinos entró "ilegalmente" en Estados Unidos por la frontera de Texas en marzo de 2024 y fue interceptado por la Patrulla Fronteriza, pero "fue puesto en libertad en nuestro país por la Administración Biden", ha destacado el departamento.

Trump ha sido objeto de varios intentos de magnicidio, siendo el más grave el tiroteo en un mitin en Butler, Pensilvania, en julio de 2024, que causó la muerte de un asistente e hirió a tres personas más, incluido el propio mandatario.

El pasado mes de abril, otro individuo armado consiguió acceder a la Cena de Corresponsales en el Hotel Washington Hilton, evento en el que participaban Trump y la primera dama, Melania Trump. El sospechoso fue neutralizado y detenido, si bien un agente del Servicio Secreto resultó herido durante la intervención.