Maduro y su esposa se declaran no culpables de torturas y represión

Esta foto, tomada el 25 de marzo de 2026, muestra al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores durante una vigilia en Caracas, Venezuela.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Florez, se han declarado no culpables de los nuevos cargos presentados en su contra por la Fiscalía estadounidense, que recientemente los acusó de liderar un "sistema de represión", incluyendo la tortura, durante su comparecencia este jueves ante un juez de Nueva York.

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El mandatario ha atendido a la lectura de cargos que ha considerado "una suma de alegaciones ya presentadas anteriormente de falsas acusaciones", lo cual ha sido visto por el juez del Distrito Sur de Nueva York Alvin Hellerstein como una declaración de inocencia.

Mientras, su esposa se ha declarado "completamente inocente" de los cargos leídos también en su contra. "Soy completamente inocente, no soy culpable", ha señalado ante la corte, según Bloomberg.

La Fiscalía de EEUU imputó recientemente al mandatario venezolano y la primera dama por liderar un "sistema de represión" que incluía detenciones arbitrarias y torturas contra la oposición política y ciudadanos estadounidenses.

Según el pliego de cargos del Distrito Sur de Nueva York, Maduro participaba activamente en esta estructura, llegando a sugerir técnicas específicas de tortura como la privación de sueño y mofándose de los relatos de los abusos cometidos contra los prisioneros.

Estos recientes cargos se suman a los que ya pesaban contra Maduro desde 2020 por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos relacionados con armas. El proceso judicial ha logrado avanzar después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Fiscalía instaran al propio juez Hellerstein a desestimar cualquier petición de inmunidad para los acusados, argumentando que no reconocen a Maduro como presidente legítimo de Venezuela desde las elecciones de 2018 y que los delitos imputados eluden sus supuestos actos oficiales.

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Maduro y Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn desde que fueron capturados el pasado enero en el Palacio de Miraflores de Caracas. Aquella operación militar estadounidense, que se saldó con más de un centenar de muertos, derivó en la asunción de la hasta entonces "número dos", Delcy Rodríguez, como presidenta encargada de Venezuela.