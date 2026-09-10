La mujer de Maduro pide su excarcelación alegando problemas cardíacos

La defensa de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, ha solicitado formalmente esperar el juicio, fijado para el 1 de junio del año que viene, bajo arresto domiciliario, alegando que padece problemas cardíacos.

"Cilia Adela Flores de Maduro es la primera dama de la República Bolivariana de Venezuela y merece la oportunidad de esperar a su juicio bajo arresto domiciliario, mientras se recupera de una cirugía cardíaca invasiva", consta en el escrito de su letrado, según Europa Press, que formula que podría ser vigilada a través de un sistema de localización por GPS o con vigilancia armada las 24 horas del día, al tiempo que se ofrece a entregar toda su documentación y a correr con todos los gastos del traslado.

"Su estado de salud es grave y su alojamiento actual, a pesar de todos los esfuerzos realizados, resulta inadecuado para permitirle una recuperación adecuada tras una cirugía cardíaca", esgrime, aludiendo a episodios de opresión en el pecho que han requerido del uso de un inhalador, palpitaciones, dolor torácico y mareos ocasionales, entre otros malestares que se suman a su condición de asmática y a sus antecedentes de "valvulopatía reumática con estenosis leve y regurgitación moderada".

Flores se encuentra en prisión en Nueva York, al igual que su marido, desde el arranque de este año. Sobre ambos, capturados tras la irrupción militar de Estados Unidos en Caracas, pesan acusaciones de narcoterrorismo, narcotráfico y delitos relacionados con armas; cargos que ambos han rechazado en su primera audiencia ante el juez federal Alvin K. Hellerstein.

En concreto, se les imputa conspiración narcoterrorista y acusaciones relacionadas con "fabricación, distribución o entrega" de cocaína; así como conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos. Tanto Maduro como Flores se declararon "no culpables".

El juez que lleva el caso, con 92 años de edad y varias décadas de experiencia, se ha encargado también de reclamaciones derivadas del ataque del 11-S, de una de las demandas por acoso sexual contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein y de las acusaciones contra Hugo El pollo Carvajal, el exjefe de inteligencia chavista acusado de narcotráfico que ha empezado a colaborar con Estados Unidos tras declararse culpable.