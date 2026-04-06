Estados Unidos ataca el mayor yacimiento de gas del mundo en Irán

Las instalaciones de Pars Sur donde se encuentra el mayor yacimiento de gas del mundo, ubicadas en Irán, fueron atacadas de nuevo. El ejército israelí informó del ataque por parte de Estados Unidos e Irán a la instalación iraní este lunes, 6 de abril.

En Pars Sur está la planta más grande de gas de Irán. El ejército israelí informó que la planta está inhabilitada y con este nuevo ataque se da un golpe importante a Irán. “Hace unos minutos se han oído varias explosiones procedentes del complejo petroquímico de Pars Sur, en la ciudad de Asaluyeh”, reportó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

La planta afectada representa cerca del 50 % de la producción petroquímica del país. Este yacimiento es una instalación compartida entre Irán y Catar en el golfo pérsico.